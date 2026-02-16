Doručak za 15 minuta koji svi obožavaju: Grčke lepinje se tope u ustima i idu uz sve što poželite

Samo par sastojaka! Ove grčke lepinje se prave za 15 minuta i idealne su za doručak, večeru ili kao savršena užina.

Ne morate ustajati ranije, ni provoditi sate u kuhinji – za samo 15 minuta na stolu su grčke lepinje sa jogurtom. Hrskave spolja, mekane iznutra i savršene uz sve što poželite!

Samo nekoliko sastojaka je dovoljno da dobijete doručak koji mami osmeh i daje energiju za ceo dan. Testo ostaje tanko i hrskavo, baš onako kako ga prave u pravim pekarama, a miris dok se peče već vam daje osećaj da ste u omiljenoj taverni u Grčkoj.

Sastojci za grčke lepinje:

350 ml grčkog jogurta

300 g brašna

20 g putera

2 kašike maslinovog ulja

mala ravna kašika soli

1 prašak za pecivo

nekoliko listova sira

nekoliko listova šunke

Priprema:

1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.

2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.

3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.

4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.

Zašto ćete ih praviti stalno?

Najbolje kod ovih lepinja je što nema pravila – unutra stavite šta god nađete u frižideru. Ako nemate šunku, biće odlične i samo sa sirom, a ako volite začinjeno, dodajte malo kulena ili origana da zamirišu na pravu picu.

Dva saveta za savršen rezultat:

Trik sa puterom: Čim ih skinete sa tiganja, premažite ih sa malo putera dok su još vrele. To im daje onu mekoću koja se ne zaboravlja.

Ne preterujte sa brašnom: Testo treba da ostane mekano pod prstima, tako će u tiganju biti vazdušaste, a ne tvrde.

Savršene su kad želite da obradujete ukućane, a da ne provedete celo jutro pored šporeta. Uzmite čašu hladnog jogurta i uživajte – miris domaće kuhinje je ipak neprevaziđen.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept za grčke lepinje!

