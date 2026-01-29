Doručak za 5 minuta od samo 3 sastojka: Najbrže pituljice koje ćete praviti svakog jutra

Zaboravite na skupe pekare i sate provedene u kuhinji. Otkrivamo tajnu za najbrže pituljice koje su gotove dok se kafa kuva.

Tražite doručak koji je gotov za tren oka, a ukusan kao iz pekare? Najbrže pituljice su spas za vaša užurbana jutra i prazne stomake. Tajna leži u jednostavnoj kombinaciji gotovih kora, jogurta i malo ulja.

Najbrže pituljice su moderna, ekspresna verzija tradicionalnog doručka pripremljena prženjem u tiganju bez dugog čekanja i zagrevanja rerne.

Zašto ovaj recept ruši internet?

Proverili smo tvrdnje i ostali zatečeni brzinom pripreme. Ovo je idealno rešenje kada nemate vremena za komplikovana jela.

Stari recepti naših baka su divni, ali moderan život zahteva brzinu. Povezali smo tradiciju sa potrebama savremenog čoveka. Rezultat je hrskavo savršenstvo koje ne zahteva nikakvo kulinarsko predznanje.

Razmislite koliko novca mesečno ostavite u lokalnim pekarama na proizvode sumnjivog kvaliteta. Pripremom ovog obroka kod kuće čuvate budžet. Takođe, tačno znate šta vaša deca jedu.

Mali trik koji menja sve: Tajna smesa

Mnogi greše jer samo umotaju sir u kore. Trik je u premazu koji pravi razliku.

Pomešajte jogurt sa malo praška za pecivo.

Ova smesa stvara efekat vazdušastog testa.

Najbrže pituljice postaju neverovatno meke iznutra, a hrskave spolja.

Kako se prave najbrže pituljice?

Postupak je toliko jednostavan da ga mogu izvesti i deca. Ne treba vam vaga, niti posebni sudovi. Sve radite „odokativno“ i ne možete pogrešiti.

Uzmite jednu gotovu koru i blago je premažite smesom od jogurta. Presavijte je u oblik trougla ili pravougaonika. Po želji dodajte malo sira u sredinu.

Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi sa sasvim malo ulja. Pržite ih po dva minuta sa obe strane. Videćete kako odmah dobijaju zlatnu boju.

Šta dobijate ovim obrokom?

Ušteda je ogromna u odnosu na kupovne proizvode.

Spremate topao obrok za manje od 5 minuta.

Ne prljate gomilu sudova tokom pripreme.

Magični dodatak za gurmane

Želite da podignete ukus na viši nivo bez dodatnog truda? Pospite ih susamom pre prženja. Tostirani susam daje neverovatnu aromu koja budi sva čula.

Nema lepšeg osećaja od mirisa domaćeg testa dok se kuhinjom širi toplina. Ove najbrže pituljice nisu samo recept, već trenutak čistog zadovoljstva. Ne čekajte vikend, iznenadite svoje ukućane već sutra ujutru!

