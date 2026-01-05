Doručak za samo 15 minuta: Neverovatno testo od 3 sastojka koje se pretvara u najmekše pogačice

Zašto biste išli u pekaru kad doručak može biti gotov za 15 minuta? Ovo je jedini recept za najmekše pogačice koji će vam ikada trebati.

Najlepša jutra su ona koja počinju toplim pecivom – napravite najmekše pogačice koje će vaša porodica obožavati.

Svi imamo ona jutra kada nam se ne ide do pekare, a jede nam se nešto domaće i toplo. Ovaj recept je upravo za te trenutke. Ne treba vam kvasac, ne morate da čekate da testo naraste i nema mešenja.

Sve što vam treba su tri stvari koje verovatno već imate u frižideru, a rezultat su najmekše pogačice koje bukvalno nestaju sa stola.

Šta vam je potrebno?

Sve je vrlo jednostavno:

Sastojci:

500 grama brašna

1 margarin

1 čaša kisele pavlake

Po ukusu: so/šećer

Priprema:

Sjedinite brašno, čašu kisele pavlake i 1 ceo margarin uz so ili šećer po sopstvenom ukusu. Preporučljivo je da margarin odstoji na sobnoj temperaturi dok ne omekša.

Testo umesite, kidajte loptice i razvucite testo. Nadev birajte po svom ukusu, potom uvijte kiflice.

Kad ih stavite u pleh, premažite ih jajetom. Ako se odlučite za slane kiflice, možete ih posuti susamom ili morskom soli.

Pecite kiflice na 220 stepeni, 15 minuta ili više u zavisnosti od jačine rerne.

Prijatno!

Mala tajna za još mekše testo

Iako su ove pogačice same po sebi fantastične, evo jednog trika koji će ih učiniti još boljim.

Ako imate dodatnih pet minuta, ostavite umešeno testo u frižideru dok se rerna greje. Hladan margarin u vrelini rerne će učiniti da se listaju skoro kao kroasani.

Takođe, ovo testo je „zahvalno“ – ako vam pretekne, možete ga umotati u foliju i ispeći sutradan. Biće jednako mekane kao i prvog dana.

Zašto ćete voleti ovaj recept?

Zato što ne oduzima vreme, a kuća zamiriše kao da ste proveli sate u kuhinji. Ove najmekše pogačice su spas za brzi doručak ili kad vam iznenada svrate gosti. Jednostavno, brzo i što je najvažnije – domaće.

Isprobajte ovaj recept već danas ujutru i javite nam kako vam se dopada! Čime biste ih vi punili?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com