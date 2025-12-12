Evo kako se prave najbolje domaće kore – budu ujedno tanke i elastične, a pita uvek ispada kao duša sa njima.

Ako ste ikada pokušali da razvijate kore kod kuće, uvek se dešavaju ove stvari: ili se cepaju, ili budu debele, ili se lepe za sto.

Kako onda vaše bake razvuku koru toliko tanku da se kroz nju vidi ceo komšiluk? Godinama sam to posmatrao i mislio da je to neka magija. Spoj veštih ruku, strpljenja i malo posebnog testa. I verujte – kad jednom uhvatite fazon, pita sa ovim korama ispadne uvek kao duša, baš onako meka i sočna.

Osnova je jednostavna: brašno, voda, so i ulje. Ali trik je u tome koliko se testo odmara. Ne preskačite ovaj korak nikad, jer upravo tih 20–30 minuta čini da testo postane elastično i lepo za rad. Ako požuriš, cepaće se i neće biti dobro za rad.

Kad umešate testo, oblikujte kuglicu, dobro je nauljajte i ostavite da odmori. Ponekad je čak prekrijem providnom folijom da zadrži vlagu. Posle odmora prebacite testo na brašnom posutu površinu i počnite lagano da ga razvlačite prstima. Ne žurite. Pustite da vas testo “sluša”, jer kad je dobro odmoreno, samo klizi pod rukom. Ako želite ultra tanke kore – lagano rukama podignite testo i razvucite ga kao da mazite krilo. Zanimljivo je koliko samo može da se istanji bez pucanja.

Mali savet iz prakse: ako vam se testo i dalje opire, pokrijte ga krpom i ostavite još pet minuta.

Kada se kore ispeku ili odmah pune, shvatićete zašto se ljudi kunu u domaće kore. Pita bude lagana, vazdušasta, a opet dovoljno čvrsta da drži fil. I ono najlepše – tačno osetite razliku između kupovne pite i one koju ste sami razvili.

Ne treba vam nikakva specijalna veština. Potrebno je samo malo strpljenja i volje. Probajte jednom, i biće vam jasno koliko domaće kore menjaju ukus cele pite. A kad prvi put uspete, verovatno ćete se pitati – što ovo ranije nisam radio?

