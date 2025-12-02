Francuzi prave pitu sa jabukama baš na ovaj način: Uvek dodaju tajne sastojke – daju sasvim poseban šmek (video)

Jednostavan recept za pitu sa jabukama na francuski način – posebni sastojci pretvaraju je u savršen desert.

Pitu sa jabukama Francuzi smatraju pravim klasikom svoje kuhinje – desert koji spaja jednostavnost i savršen ukus.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je prave samo na jedan način: uvek dodaju sastojke koji daju sasvim poseban šmek. Recept je toliko dobar da ga prosto morate isprobati!

Francuzi imaju poseban način pripreme pite od gotovih kora – jednostavan recept, ali toliko ukusan da osvaja na prvi zalogaj. Savršeno se slaže uz šoljicu kafe ili čaja i idealna je za sve koji vole brze, a prefinjene poslastice.

Sastojci za pitu sa jabukama:

– 500gr gotovih kora za pitu

– 1kg jabuka

– 200gr šećera

– sok od jednog limuna

– 200gr naseckane suve kajsije

– 200gr naseckanih smokvi

– 200gr seckanih suvih šljiva

– 200gr krupno mlevenih oraha

– 150ml ulja za kvašenje i premazivanje kora i gotovih rolata

Priprema:

Napravite fil za kore tako što ćete prodinstati kilogram rendanih jabuka sa šećerom, cimetom i sokom od limuna. Zatim dodajte seckano suvo voće. Filujte pitu i pecite je na 180 stepeni Celzijusa oko 25 minuta.

Francuska pita sa jabukama pravo je otkrovenje za sve ljubitelje klasičnih, ali profinjenih ukusa. Recept koji ima spoj jabuka, suvog voća i oraha daje joj bogatstvo aroma koje se savršeno nadopunjuju, dok limun unosi onu prepoznatljivu notu svežine.

Iako se pravi od običnih kora, zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima i jednostavnom postupku, ova pita deluje kao desert iz poslastičarnice.

Francuska pita sa jabukama nije samo desert – ona je spoj tradicije, jednostavnosti i posebnog šmeka koji dolazi upravo od tih dodatnih sastojaka. Upravo zato ovaj recept osvaja generacije i prenosi se kao mala kulinarska tajna. Ako želite da na vaš sto stigne miris Francuske i da osetite kako se obična pita pretvara u pravi gastronomski užitak, vreme je da isprobate ovaj recept i uverite se sami.

Prijatno! Nadamo se da će ova pita sa jabukama uneti miris i toplinu u vaš dom – javite nam kako vam je ispala!

(kurir.rs)

