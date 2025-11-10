To je recept koji osvaja već na prvi zalogaj.

Francuzi prave pitu sa jabukama samo na ovaj način – uvek dodaju ove sastojke koji daju sasvim poseban šmek. Recept koji prosto morate da isprobate!

Francuzi imaju poseban način pripreme pite od gotovih kora – jednostavan recept, ali toliko ukusan da osvaja na prvi zalogaj. Savršeno se slaže uz šoljicu kafe ili čaja i idealna je za sve koji vole brze, a prefinjene poslastice.

Sastojci:

– 500gr gotovih kora za pitu

– 1kg jabuka

– 200gr šećera

– sok od jednog limuna

– 200gr naseckane suve kajsije

– 200gr naseckanih smokvi

– 200gr seckanih suvih šljiva

– 200gr krupno mlevenih oraha

– 150ml ulja za kvašenje i premazivanje kora i gotovih rolata

Priprema: Napravite fil za kore tako što ćete prodinstati kilogram rendanih jabuka sa šećerom, cimetom i sokom od limuna. Zatim dodajte seckano suvo voće. Filujte pitu i pecite je na 180 stepeni Celzijusa oko 25 minuta.

Francuska pita sa jabukama pravo je otkrovenje za sve ljubitelje klasičnih, ali profinjenih ukusa. Recept koji ima spoj jabuka, suvog voća i oraha daje joj bogatstvo aroma koje se savršeno nadopunjuju, dok limun unosi onu prepoznatljivu notu svežine.

Iako se pravi od običnih kora, zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima i jednostavnom postupku, ova pita deluje kao desert iz poslastičarnice.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com