Gotovo za 10 minuta! Ovo je najbrže, a ujedno i najbolje testo za picu na svetu

Testo koje menja sve – brzo, mekano, domaće i spremno za picu za 10 minuta.

Ako želiš da napraviš picu za 10 minuta, bez čekanja da testo naraste, rešenje je jednostavno: testo bez kvasca koje se ne mesi, a mekano je kao oblak. Bukvalno – samo pomešaš, razvučeš i pečeš. Nema čekanja, nema komplikacija. I da, ukus je kao iz prave picerije.

Zašto je ovo najbolje brzo testo za picu?

Zato što štedi vreme, ne traži posebne sastojke i uspeva svaki put. Testo je tanko, mekano, a ivice se lepo zapeku. Idealno za one dane kad ti se jede pica, a nemaš ni volje ni vremena da čekaš.

Koje sastojke treba da pripremim?

Treba ti samo ono što već imaš kod kuće. Evo spiska:

300 g brašna (može i mešano belo i integralno)

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice soli

2 kašike maslinovog ulja

150 ml jogurta (ili obične vode ako nemaš jogurt)

Kako da napravim testo za picu za 10 minuta?

Prati ove korake i ne može da omane:

U jednoj činiji pomešaj brašno, prašak za pecivo i so. Dodaj ulje i jogurt, pa sve izmešaj viljuškom. Kad se sve poveže, prebaci na pobrašnjenu površinu i samo malo oblikuj rukama. Razvuci testo na željenu debljinu – tanje za hrskavu picu, deblje za mekšu. Premaži sosom, dodaj šta voliš od nadeva i peci na 220°C oko 10–12 minuta.

Da li mogu da ga unapred pripremim?

Možeš, ali iskreno – toliko je brzo da nema potrebe. Ako baš moraš, može da stoji u frižideru do 24h, samo ga dobro zamotaj.

Saveti iz kuhinje običnog čoveka:

Ako voliš hrskave ivice, premaži ih maslinovim uljem pre pečenja.

Testo je neutralno, pa možeš da ga koristiš i za mini pice, rolnice, pa čak i za slane pite.

Jogurt daje mekoću, ali i voda radi posao – samo dodaj kap više ulja.

Zaključak za one koji skroluju brzo:

Testo bez kvasca

Gotovo za 10 minuta

Sastojci iz kuhinje

Bez čekanja

Ukus kao iz picerije

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com