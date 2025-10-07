Gotovo za 10 minuta! Ovo je najbrže, a ujedno i najbolje testo za picu na svetu

Testo koje menja sve – brzo, mekano, domaće i spremno za picu za 10 minuta.
Ako želiš da napraviš picu za 10 minuta, bez čekanja da testo naraste, rešenje je jednostavno: testo bez kvasca koje se ne mesi, a mekano je kao oblak. Bukvalno – samo pomešaš, razvučeš i pečeš. Nema čekanja, nema komplikacija. I da, ukus je kao iz prave picerije.
Zašto je ovo najbolje brzo testo za picu?
Zato što štedi vreme, ne traži posebne sastojke i uspeva svaki put. Testo je tanko, mekano, a ivice se lepo zapeku. Idealno za one dane kad ti se jede pica, a nemaš ni volje ni vremena da čekaš.
Koje sastojke treba da pripremim?
Treba ti samo ono što već imaš kod kuće. Evo spiska:
- 300 g brašna (može i mešano belo i integralno)
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1/2 kašičice soli
- 2 kašike maslinovog ulja
- 150 ml jogurta (ili obične vode ako nemaš jogurt)
Kako da napravim testo za picu za 10 minuta?
Prati ove korake i ne može da omane:
- U jednoj činiji pomešaj brašno, prašak za pecivo i so.
- Dodaj ulje i jogurt, pa sve izmešaj viljuškom.
- Kad se sve poveže, prebaci na pobrašnjenu površinu i samo malo oblikuj rukama.
- Razvuci testo na željenu debljinu – tanje za hrskavu picu, deblje za mekšu.
- Premaži sosom, dodaj šta voliš od nadeva i peci na 220°C oko 10–12 minuta.
Da li mogu da ga unapred pripremim?
Možeš, ali iskreno – toliko je brzo da nema potrebe. Ako baš moraš, može da stoji u frižideru do 24h, samo ga dobro zamotaj.
Saveti iz kuhinje običnog čoveka:
- Ako voliš hrskave ivice, premaži ih maslinovim uljem pre pečenja.
- Testo je neutralno, pa možeš da ga koristiš i za mini pice, rolnice, pa čak i za slane pite.
- Jogurt daje mekoću, ali i voda radi posao – samo dodaj kap više ulja.
Zaključak za one koji skroluju brzo:
- Testo bez kvasca
- Gotovo za 10 minuta
- Sastojci iz kuhinje
- Bez čekanja
- Ukus kao iz picerije
