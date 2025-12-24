Hit pita sa sirom: Recept bolji nego gibanica

Zaboravite na komplikovanu pripremu, ova hit pita sa sirom donosi revoluciju na vašu trpezu. Otkrijte recept koji se topi u ustima i oduševljava.

Ovaj recept nije samo još jedna verzija klasične gibanice; on donosi posebnu teksturu i sočnost koja se retko sreće. Savršena je za iznenadne goste ili porodičnu večeru kada želite da impresionirate bez sate provedenih pored šporeta.

Zašto je ova hit pita sa sirom bolja od drugih?

Tajna koju ova hit pita sa sirom nosi u sebi leži u specifičnom načinu slaganja i prelivu koji svaku koru čini vazdušastom. Za razliku od klasičnih pita koje mogu biti suve ili teške, ova varijanta zadržava neverovatnu sočnost unutra, dok spolja dobija onu savršenu, zlatnu hrskavost.

Priprema je toliko jednostavna da će vam sigurno postati omiljeni ritual. Ne morate biti ekspert za testa da bi vam rezultat bio kao iz najboljih pekara. Sve što vam treba su jednostavni sastojci koje verovatno već imate kod kuće.

Potrebni sastojci za magiju ukusa

Da bi vaša hit pita sa sirom uspela iz prvog puta, pripremite sledeće:

500 grama gotovih kora za pitu (debljih)

300-400 grama sitnog sira ili fete

3 krupnija jaja

1 šolja jogurta (mera od 2 dl)

1 šolja ulja

1 šolja brašna

1 kesica praška za pecivo

Malo soli (u zavisnosti od slanoće sira)

Jednostavan postupak pripreme

Uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. Dok se rerna greje, u dubljoj činiji umutite jaja. Dodajte jogurt i ulje, pa sve dobro sjedinite. Zatim, postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i soli. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Na kraju, umešajte izmrvljeni sir.

Sada sledi ključni trenutak. Pleh podmažite uljem. Dno prekrijte sa dve kore. Ostale kore jednu po jednu blago zgužvajte („kao harmoniku“) i umačite u pripremljeni fil, pa ih ređajte u pleh jednu do druge. Ako vam je lakše, možete poređati suve zgužvane kore pa ih preliti filom, ali umakanje garantuje da će hit pita sa sirom biti ravnomerno sočna. Sve prekrijte sa preostale dve kore i premažite ostatkom fila.

Mali trik za savršenstvo

Pre nego što pitu stavite u rernu, ostavite je da odstoji desetak minuta. Ovo omogućava korama da upiju tečnost, što je tajna njene mekoće. Pecite dok ne dobije zlatno-smeđu boju, otprilike 30 do 40 minuta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com