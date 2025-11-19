Hit sa više od 10 miliona pregleda: Recept za tursku pitu bez kora koja je zaludela svet (video)

Recept za tursku pitu bez kora – brzo, sočno i ukusno jelo koje se lako sprema i savršeno je za doručak, večeru, užinu ili predjelo.

Recept za tursku pitu bez kora je savršen izbor kada želite nešto brzo, jednostavno i zasito. Pite su super obrok koji može da se jede u raznim prilikama. Odličan je kao doručak, večera, užina ili predjelo. Ova verzija bez kora donosi rustičan, domaći ukus i miris koji podseća na tradicionalnu kuhinju..

Najpoznatija pite su burek i gibanica, a prava domaćinska je gužvara. Kada vam trebaju brza rešenja odlučite se da napravite pitu. U nastavku ćete pronaći recept za pitu sa povrćem, bez kora koja se pravi brzo i lako. Sjedine se svi sastojci i zapeku u rerni. Ova turska pita sa povrćem je zaludela ceo svet, a na Jutjubu ima preko 10 miliona pregleda.

Zašto je posebna turska pita bez kora

Ovaj recept je idealan za sve koji žele da naprave nešto ukusno bez mnogo truda. Turska pita bez kora ne zahteva posebne kulinarske veštine, a rezultat je mekano i sočno testo koje se topi u ustima. Možete je obogatiti povrćem, začinima ili mesom, pa svaki put dobiti novu varijaciju.

Sastojci:

2 krompira

2 paradajza

3 zelene paprike

2 mlada luka

4 jajeta

1 kašičica soli

100 g feta sira

1 čaša ulja

1,5 čaša mleka

3,5 šolje brašna

2 kesice praška za pecivo

rendani sir

Priprema:

Krompir, paradajz, zelenu papriku i zeleni luk isecite na sitne kockice. Paradajzu skinite kožicu. Zatim umutite jaja, pa dodajte povrće, so, seckanu fetu, ulje i mleko. Dobro promešajte. Na kraju dodajte brašno i prašak za pecivo. Kalup prečnika 32 cm premažite puterom. Sipajte smesu, pospite rendani sir preko i pecite na 200°C nekih 30-bak minuta.

Recept za tursku pitu bez kora spaja jednostavnost i bogat ukus. Priprema se brzo, ne zahteva posebne kulinarske veštine, a rezultat je mekana i sočna pita koja može da se posluži u svakoj prilici – od doručka do večere. Njena rustična tekstura i miris domaće kuhinje čine je pravim izborom kada želite da na trpezi imate nešto autentično, ukusno i praktično.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com