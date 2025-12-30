Hleb bez brašna: Zlatna korica i super ukus od samo dva sastojka

Zaboravite na nadutost uz domaći hleb bez brašna koji se pravi sam. Dva sastojka, malo vode i rerna stvaraju magiju.

Svi znamo taj osećaj kada želimo nešto utešno, a ipak zdravo. Rešenje za kojim tragaju skoro sve dijete nalazi se u jednostavnosti koju nudi hleb bez brašna. Ovaj recept nije samo trend, već spas za sve one koji izbegavaju gluten ili žele da unesu više proteina u svoju ishranu, a pritom ne žele da provedu sate u kuhinji.

Odgovor na naslovnu misteriju je jednostavniji nego što mislite – glavna zvezda ovog recepta je crveno sočivo. Da, dobro ste pročitali. Uz dodatak vode i malo začina po želji, ova namirnica se transformiše u hranljivo, mekano i ukusno pecivo koje se savršeno uklapa u svaki obrok. Hleb bez brašna od crvenog sočiva je postao pravi hit jer dozvoljava uživanje bez griže savesti, pružajući telu energiju bez težine u stomaku.

Zašto je hleb bez brašna idealan izbor za Vas?

Osim što se priprema neverovatno lako, ovaj hleb je prava riznica nutrijenata. Crveno sočivo je fantastičan izvor biljnih proteina i vlakana, što znači da će vas jedna kriška držati sitim mnogo duže nego običan beli hleb. Nema kvasca, nema čekanja da testo nadođe, i što je najvažnije – nema glutena. Ovo ga čini savršenim izborom za dijabetičare, osobe sa celijakijom, kao i za sve Vas koji ste na restriktivnim režimima ishrane.

Jednostavna priprema u par koraka

Da biste napravili ovaj hleb bez brašna, potreban Vam je blender ili štapni mikser i rerna. Proces je gotovo ritualan u svojoj jednostavnosti:

Potapanje : Operite šolju crvenog sočiva i potopite je u vodi preko noći (ili barem nekoliko sati).

: Operite šolju crvenog sočiva i potopite je u vodi preko noći (ili barem nekoliko sati). Blendanje : Ocedite sočivo, prebacite ga u blender, dodajte oko pola šolje sveže vode, malo soli, kašiku maslinovog ulja i prašak za pecivo (opciono, ali preporučljivo za vazdušastost). Blendajte dok ne dobijete glatku smesu sličnu onoj za palačinke.

: Ocedite sočivo, prebacite ga u blender, dodajte oko pola šolje sveže vode, malo soli, kašiku maslinovog ulja i prašak za pecivo (opciono, ali preporučljivo za vazdušastost). Blendajte dok ne dobijete glatku smesu sličnu onoj za palačinke. Pečenje: Izlijte smesu u kalup obložen papirom za pečenje. Po želji pospite susamom ili semenkama bundeve. Pecite na 180 stepeni oko 40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

Tri razloga da ovo isprobate odmah

Prvo, uštedećete novac jer je sočivo jeftina namirnica. Drugo, nećete uprljati celu kuhinju brašnom. I treće, ukus je toliko neutralan da ga možete kombinovati i sa slanim namazima i sa domaćim džemom. Hleb bez brašna je dokaz da zdrava hrana ne mora biti komplikovana ni bezukusna.

