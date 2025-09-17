Isprobajte recept za najbolju bakinu pitu sa kupusom: Polizaćete prste, a glavna caka je u ovome!

Kada ste poslednji put jeli onu pravu, starinsku kupusaru?
Priprema kupusare je jednostavna, a ovaj provereni recept iz starih vremena osvojiće svakoga svojim neodoljivim ukusom!
Potrebno:
– 600g brašna + 100g. za posipanje
– 20 do 30g kvasca
– 1 kašičica šećera
– 450ml vode
Zamešeno testo i oblikovano, spajati i premazivati uljem.
Fil:
– 200g praziluka
– 1kg kiselog kupusa
– ulje za prženje + 250ml. vode
Priprema: Umesiti testo od vode, kvasca, šećera soli i brašna. Testo razviti i filovati sa uprženim prazilukom i kiselim kupusom. Tako oblikovanu pitu peći u zagrejanoj rerni na 200c./10-15min. i na180c./20 do 25min.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(Youtube/Kuhinja Valentina Mašković)
