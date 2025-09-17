Isprobajte recept za najbolju bakinu pitu sa kupusom: Polizaćete prste, a glavna caka je u ovome!

Kada ste poslednji put jeli onu pravu, starinsku kupusaru?

Priprema kupusare je jednostavna, a ovaj provereni recept iz starih vremena osvojiće svakoga svojim neodoljivim ukusom!

Potrebno:

– 600g brašna + 100g. za posipanje

– 20 do 30g kvasca

– 1 kašičica šećera

– 450ml vode

Zamešeno testo i oblikovano, spajati i premazivati uljem.

Fil:

– 200g praziluka

– 1kg kiselog kupusa

– ulje za prženje + 250ml. vode

Priprema: Umesiti testo od vode, kvasca, šećera soli i brašna. Testo razviti i filovati sa uprženim prazilukom i kiselim kupusom. Tako oblikovanu pitu peći u zagrejanoj rerni na 200c./10-15min. i na180c./20 do 25min.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(Youtube/Kuhinja Valentina Mašković)

