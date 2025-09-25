Jedan sastojak bosansku pitu čini neverovatnom, a nikad vam ne bi palo na pamet da ga dodate

Zaboravljen trik iz stare kuhinje koji bosansku pitu pretvara u sočnu magiju.

Ako ste ikada pravili bosansku pitu, znate da je to više od običnog jela. To je ritual, miris detinjstva, zvuk kore koja puca pod prstima. Ali postoji jedan sastojak koji većina ljudi nikada ne koristi, a upravo on pravi razliku između dobre i nezaboravne pite.

Tajna je u kiselom mleku

Ne, nije za fil. Kiselim mlekom se preliva pita pred kraj pečenja, dok je još vruća, da upije vlagu i dobije onu sočnost i miris koji podsećaju na kuhinju naših baka. Nema potrebe za masnim prelivima, jogurtom ili pavlakom – kisela mlečna kiselina omekšava koru, daje joj zlatnu boju i čini da pita miriše kao da je pečena u staroj furuni.

Kako se koristi

Kada je pita skoro gotova, izvadite je iz rerne, prelijte sa 3-4 kašike kiselog mleka, pokrijte krpom i vratite na još 5 minuta. Rezultat? Pita koja se topi u ustima, a miris ostaje u kući satima.

Zašto to niko ne radi

Zato što se recepti prenose bez detalja. Zato što se zaboravlja ono što je nekad bilo svakodnevno. A možda i zato što niko nije rekao da je to trik koji menja sve.

Ako želite da vam pita bude mekana, mirisna i da se jede bez reči, probajte ovaj stari trik. Ne košta ništa, a menja sve.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com