Jedna tajna i testo postaje mekano kao oblak: Najbolji pekari znaju ovaj recept i ljubomorno ga čuvaju

Volite li testo koje je mekano kao oblak, lagano i vazdušasto? Sigurno ste primetili da nije svaki hleb ili pecivo takav.
Tajna savršenog, mekanog testa nije u skupim sastojcima, već u jednom jednostavnom triku koji najbolji pekari znaju i pažljivo čuvaju.
U čemu je ta tajna?
Sve se svodi na strpljenje i pravo vreme odmora testa. Kada testo lepo naraste i odmori se, postaje vazdušasto, mekano i sočno – baš onako kako svi volimo.
Kako da napravite testo mekano kao oblak?
Sastojci:
- 500 g brašna (tip 400 ili 500)
- 300 ml mlake vode (možete koristiti i mleko za bogatiji ukus)
- 1 kesica suvog kvasca (7 g)
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 2 kašike ulja (maslinovo ili suncokretovo)
Priprema:
U posudi pomešajte mlaku vodu, šećer i kvasac, i ostavite da odstoji oko 10 minuta, dok se ne zapeni i kvasac „probudI“.
U veću posudu prosejte brašno i dodajte so. Napravite udubljenje u sredini i sipajte aktivirani kvasac i ulje.
Počnite da mesite testo, dodajući po potrebi još malo vode ili brašna, dok ne dobijete mekano, blago lepljivo testo koje se lako mesi.
Mesite testo rukama ili mikserom oko 8-10 minuta.
Pokrijte testo čistom kuhinjskom krpom i ostavite ga na toplom mestu oko sat vremena, dok se ne udvostruči.
Nakon što testo naraste, pažljivo ga premestite na radnu površinu i nežno premesite.
Oblikujte testo po želji i ostavite ga još 15-20 minuta da odmori.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok lepo ne porumeni.
Saveti za savršeno testo:
- Strpljenje je najvažnije – nemojte preskakati vreme dizanja testa
- Dodavanje malo mleka ili pavlake u testo može doprineti još mekšem i bogatijem ukusu
- Testo treba biti blago lepljivo, nemojte dodavati previše brašna
- Nakon pečenja, prekrijte pecivo čistom krpom da ostane sveže i mekano i narednih dana
Isprobajte ovaj recept i uverite se zašto najbolji pekari ovu malu tajnu nikada ne otkrivaju! Testo mekano kao oblak postaće vam omiljeni izbor za sve vrste domaćih peciva.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com