Jedna tajna i testo postaje mekano kao oblak: Najbolji pekari znaju ovaj recept i ljubomorno ga čuvaju

Volite li testo koje je mekano kao oblak, lagano i vazdušasto? Sigurno ste primetili da nije svaki hleb ili pecivo takav.

Tajna savršenog, mekanog testa nije u skupim sastojcima, već u jednom jednostavnom triku koji najbolji pekari znaju i pažljivo čuvaju.

U čemu je ta tajna?

Sve se svodi na strpljenje i pravo vreme odmora testa. Kada testo lepo naraste i odmori se, postaje vazdušasto, mekano i sočno – baš onako kako svi volimo.

Kako da napravite testo mekano kao oblak?

Sastojci:

500 g brašna (tip 400 ili 500)

300 ml mlake vode (možete koristiti i mleko za bogatiji ukus)

1 kesica suvog kvasca (7 g)

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

2 kašike ulja (maslinovo ili suncokretovo)

Priprema:

U posudi pomešajte mlaku vodu, šećer i kvasac, i ostavite da odstoji oko 10 minuta, dok se ne zapeni i kvasac „probudI“.

U veću posudu prosejte brašno i dodajte so. Napravite udubljenje u sredini i sipajte aktivirani kvasac i ulje.

Počnite da mesite testo, dodajući po potrebi još malo vode ili brašna, dok ne dobijete mekano, blago lepljivo testo koje se lako mesi.

Mesite testo rukama ili mikserom oko 8-10 minuta.

Pokrijte testo čistom kuhinjskom krpom i ostavite ga na toplom mestu oko sat vremena, dok se ne udvostruči.

Nakon što testo naraste, pažljivo ga premestite na radnu površinu i nežno premesite.

Oblikujte testo po želji i ostavite ga još 15-20 minuta da odmori.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok lepo ne porumeni.

Saveti za savršeno testo:

Strpljenje je najvažnije – nemojte preskakati vreme dizanja testa

Dodavanje malo mleka ili pavlake u testo može doprineti još mekšem i bogatijem ukusu

Testo treba biti blago lepljivo, nemojte dodavati previše brašna

Nakon pečenja, prekrijte pecivo čistom krpom da ostane sveže i mekano i narednih dana

Isprobajte ovaj recept i uverite se zašto najbolji pekari ovu malu tajnu nikada ne otkrivaju! Testo mekano kao oblak postaće vam omiljeni izbor za sve vrste domaćih peciva.

