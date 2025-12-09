Divan seljački hleb – uživajte u njemu dok je topao uz maslac ili još bolje domaću mast.

Jednostavan i pravi seljački hleb – ne mesi se, veoma je hrskav spolja a uvek mekan kao duša iznutra.

Neverovatno jednostavan recept a krajnji rezultat je fantastično ukusan hleb. Priprema je veoma laka i ne zahteva dosta vremena i angažovanja. Da vidimo šta nam sve treba!

Sastojci:

– 450g brašna (tip 500)

– 320g mlake vode

– 10g soli (oko dve kuhinjske kašičice)

– 13g svežeg kvasca (otprilike trećina standarne kocke od 40g)

– posuda za pečenje sa poklopcem

– pek papir

U mlakoj vodi razmutite kvasac i dodajte u brašno, kao i so. Umešajte rukom ili varjačom, tek toliko da se svi sastojci lepo sjedine. Nikako ne mesite testo! Ostavite testo u zatvorenoj posudi na toplom mestu i sačekajte da se udvostruči (potrebno je sat i po ili dva u zavisnosti od temperature i kvasca). Dok testo narasta uključite rernu na 220C i stavite zatvorenu posudu. Kada testo naraste samo ga izručite na dobro pobrašnavljenu površinu i preklopite ga od krajeva ka sredini, slično kao pismo. Ne oblikujte i ne gnjavite testo! Okrenite testo naopačke i stavite ga na parče pek papira. Izvadite zagrejanu posudu i u nju stavite pek papir (uzmite ga za krajeve) sa testom pa je zatvorite. Pecite sa zatvorenim poklopcem 20min, a onda smanjite rernu na 200C i pecite još 30min sa otvorenim poklopcem. Znaćete da je hleb gotov kada dobije divnu zlatnu boju i bude odzvanjao kada ga kucnete po dnu. Ostavite ga na rešetku da se skroz ohladi.

Ako nemate posudu sa pečenje, možete koristi običan pleh koji ćete prethodno zagrejati u rerni i poprskati sa malo vode kada budete stavljali hleb u rernu.

Uživajte u ovom divnom hlebu uz maslac ili možda domaću mast!

