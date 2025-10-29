Jednostavan recept za zdrav i hranljiv hleb — bez trunke brašna

Ako tražite jednostavan način da unesete više proteina i vlakana u svoju ishranu, ovo je pravo vreme da probate recept za hleb koji se pravi bez trunke brašna. Štaviše — napravljen je od sočnih sastojaka, lako se priprema i može biti odličan dodatak zdravom jelovniku.

Zašto baš ovaj hleb?

Hleb od crvenog sočiva je nutritivno bogat proizvod — sa visokim sadržajem proteina i vlakana. Takođe, ne sadrži gluten i idealan je za vegetarijance ili one koji izbegavaju tradicionalne žitarice.

Sastojci koje ćete koristiti

Za pripremu hleba od sočiva trebaće vam:

200 g crvene sočiva

500 ml vode

2 jaja

100 g kisele pavlake (15 % masti)

1 kafena kašičica praška za pecivo

½ kafene kašičice soli

½ kafene kašičice paprike

½ kafene kašičice suvog belog luka

¼ kafene kašičice mlevenog bibera

Opcionalno za posipanje: susam, čili, origano

Kako se priprema

Sočivo potopite u vodu i ostavite preko noći.

Ocedite sočivo, pa je ubacite u blender zajedno sa jajima, kiselom pavlakom, solju, praškom za pecivo, paprikom, belim lukom i biberom. Sve izmiksajte do glatke smese.

Obložite pleh papirom za pečenje, sipajte smesu i po želji pospite susamom, čilijem ili origanom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C (356 °F) oko 45 minuta.

Nutritivne vrednosti i benefiti

100 g ovog hleba sadrži približno:

158 kalorija

9.8 g proteina

6.3 g masti

13.5 g ugljenih hidrata.

Ovo ga čini odličnom alternativom za one koji žele nutritivno bogat hleb, a bez glutena ili klasičnog pšeničnog brašna.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com