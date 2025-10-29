Jednostavan recept za zdrav i hranljiv hleb — bez trunke brašna

Ako tražite jednostavan način da unesete više proteina i vlakana u svoju ishranu, ovo je pravo vreme da probate recept za hleb koji se pravi bez trunke brašna. Štaviše — napravljen je od sočnih sastojaka, lako se priprema i može biti odličan dodatak zdravom jelovniku.
Zašto baš ovaj hleb?
Hleb od crvenog sočiva je nutritivno bogat proizvod — sa visokim sadržajem proteina i vlakana. Takođe, ne sadrži gluten i idealan je za vegetarijance ili one koji izbegavaju tradicionalne žitarice.
Sastojci koje ćete koristiti
Za pripremu hleba od sočiva trebaće vam:
- 200 g crvene sočiva
- 500 ml vode
- 2 jaja
- 100 g kisele pavlake (15 % masti)
- 1 kafena kašičica praška za pecivo
- ½ kafene kašičice soli
- ½ kafene kašičice paprike
- ½ kafene kašičice suvog belog luka
- ¼ kafene kašičice mlevenog bibera
Opcionalno za posipanje: susam, čili, origano
Kako se priprema
Sočivo potopite u vodu i ostavite preko noći.
Ocedite sočivo, pa je ubacite u blender zajedno sa jajima, kiselom pavlakom, solju, praškom za pecivo, paprikom, belim lukom i biberom. Sve izmiksajte do glatke smese.
Obložite pleh papirom za pečenje, sipajte smesu i po želji pospite susamom, čilijem ili origanom.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C (356 °F) oko 45 minuta.
Nutritivne vrednosti i benefiti
100 g ovog hleba sadrži približno:
- 158 kalorija
- 9.8 g proteina
- 6.3 g masti
- 13.5 g ugljenih hidrata.
Ovo ga čini odličnom alternativom za one koji žele nutritivno bogat hleb, a bez glutena ili klasičnog pšeničnog brašna.
