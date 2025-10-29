Jednostavan recept za zdrav i hranljiv hleb — bez trunke brašna

Foto: Pixabay/alipub

Ako tražite jednostavan način da unesete više proteina i vlakana u svoju ishranu, ovo je pravo vreme da probate recept za hleb koji se pravi bez trunke brašna. Štaviše — napravljen je od sočnih sastojaka, lako se priprema i može biti odličan dodatak zdravom jelovniku.

Zašto baš ovaj hleb?

Hleb od crvenog sočiva je nutritivno bogat proizvod — sa visokim sadržajem proteina i vlakana. Takođe, ne sadrži gluten i idealan je za vegetarijance ili one koji izbegavaju tradicionalne žitarice.

Sastojci koje ćete koristiti

Za pripremu hleba od sočiva trebaće vam:

  • 200 g crvene sočiva
  • 500 ml vode
  • 2 jaja
  • 100 g kisele pavlake (15 % masti)
  • 1 kafena kašičica praška za pecivo
  • ½ kafene kašičice soli
  • ½ kafene kašičice paprike
  • ½ kafene kašičice suvog belog luka
  • ¼ kafene kašičice mlevenog bibera

Opcionalno za posipanje: susam, čili, origano

Kako se priprema

Sočivo potopite u vodu i ostavite preko noći.

Ocedite sočivo, pa je ubacite u blender zajedno sa jajima, kiselom pavlakom, solju, praškom za pecivo, paprikom, belim lukom i biberom. Sve izmiksajte do glatke smese.

Obložite pleh papirom za pečenje, sipajte smesu i po želji pospite susamom, čilijem ili origanom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C (356 °F) oko 45 minuta.

Nutritivne vrednosti i benefiti

100 g ovog hleba sadrži približno:

  • 158 kalorija
  • 9.8 g proteina
  • 6.3 g masti
  • 13.5 g ugljenih hidrata.

Ovo ga čini odličnom alternativom za one koji žele nutritivno bogat hleb, a bez glutena ili klasičnog pšeničnog brašna.

