Jeste li pravili uvijene krofne: savršen recept za one koji testo vole više od punjenja

Jeste li vi čuli za uvijene krofne? Potiču iz Azije. Način posipanja cimetom i šećerom pravi ključnu razliku njih i naše poslastice.

Nikad nam nije dosta krofni. Sada je njihova sezona i samo čekamo neki novi recept koji još nismo isprobali kako bismo se dodatno zasladili. Jeste li vi čuli za uvijene krofne?

Ova poslastice dolazi iz Azije i popularna je varijanta krofne kojoj niko neće odoleti. Testo je isto kao i za naše klasične poslastice, a ključna je razlika u njegovom oblikovanju i posipanju cimetom i šećerom.

Recept za uvijene krofne – sastojci

500 g glatkog brašna

5 g suvog kvasca

240 ml mleka

2 velike kašike ruma

50 g šećera

2 mala jaja ili 1 veliko

60 g otopljenog mlakog maslaca

naribana korica jednog limuna

prstohvat soli

1 l ulja za prženje

Sastojci za posipanje

50 g kristal šećera

1 mala kašičica cimeta

Priprema

Prvo aktivirajte kvasac. U mlako mleko dodajte malo šećera i kvasac, promešajte i ostavite 10-ak minuta dok se ne zapeni.

U veću posudu dodajte brašno i ostatak šećera. Potom ubacite aktivirani kvasac i dobro promešajte.

Zatim dodajte razmućena jaja, rum, limunovu koricu, so i rastopljeni maslac, dobro promešajte tek toliko da se svi sastojci spoje pa ostavite da smesa stoji pokrivena 15 minuta.

Nakon toga umesite smesu u glatko i mekano testo. Pokrijte i pustite da se diže oko sat vremena dok se testo ne udvostruči.

Kada se testo diglo, prebacite ga na pobrašnjenu podlogu i razvaljajte na debljinu od 1 do 2 cm. Zatim režite trake širine oko 2 cm i dužine 20 cm. Traku prvo savijte na pola i zatim uvijajte krajeve tj. Isprepletite ih. Kada dođete do kraja, lagano vrh stisnite kako bi se testo zalepilo i kako se krofna ne bi rasplela.

Kada uvijete sve krofne, pokrijte ih i pustite da se dižu 15 minuta.

Zagrejte ulje u dubokoj posudi na otprilike 160 Celzijevih stepeni. Pažljivo položite krofne u ulje i pržite na svakoj strani oko 2 minuta, sve dok ne poprime tamniju zlatnožutu boju.

Krofne prvo prebacite na papirnate ubruse kako bi se ocedio višak ulja, a nakon toga ih uvaljajte u smesu šećera i cimeta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com