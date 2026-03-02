Kako da gibanica ispadne visoka i vazdušasta svaki put? Obavezno joj dodajte ova 2 sastojka

Zašto vam gibanica nikad ne ispadne visoka i vazdušasta? Kriva su ova 2 sastojka koja većina ne dodaje - isprobajte i vidite razliku.

Nema lepšeg mirisa od tek pečene gibanice, ali svima nam se makar jednom desilo da nam ona ispadne zbijena i teška umesto mekana, visoka i vazdušasta.

Tajna savršene gibanice krije se u nekoliko jednostavnih trikova, od izbora sastojaka do načina slaganja kora i pečenja. Ako ih primenite, dobićete gibanicu koja raste uvis, lepo se lista i ostaje sočna iznutra.

Prašak za pecivo je obavezan

U fil od jaja, sira i ulja dodajte jedan prašak za pecivo (ili prstohvat sode bikarbone). Ovaj sastojak je ključan za rast, jer pomaže testu da dobije potrebnu strukturu i zapreminu tokom pečenja.

Koristite gaziranu vodu

Običnu vodu ili deo jogurta zamenite kiselom vodom. Mehurići iz gazirane vode čine fil lakšim i gibanica ispadne visoka i vazdušasta umesto zbijena i teška.

Umutite jaja penasto

Jaja nemojte samo kratko izmešati viljuškom. Umutite ih mikserom dok ne postanu svetla i penasta. Tako ćete u smesu uneti dodatni vazduh koji će doprineti rastu i mekoći.

Gužvajte kore, ne ređajte ih ravno

Jedna od najčešćih grešaka je ravno slaganje kora. Umesto toga, svaku koru lagano zgužvajte, umočite u fil i tek onda ređajte u pleh. Ovaj postupak stvara slojeve i džepove vazduha, zbog kojih će gibanica biti rastresita i mekana.

Okrenite je naopačke: Čim izvadite gibanicu iz rerne, prekrijte je krpom i pažljivo je okrenite naopačke. Možete je podbočiti sa četiri iste šolje ili, još bolje, prevrnuti na rešetku da vazduh slobodno cirkuliše. Ostavite je tako oko 20 minuta.

Birajte manji i dublji pleh

Ako koristite prevelik pleh, gibanica će se širiti, ali neće imati visinu. U manjem i dubljem plehu ima prostora da raste nagore.

Pečenje na pravoj temperaturi

Rernu obavezno prethodno zagrejte na 180–200 stepeni. Gibanica se peče 30 do 45 minuta, odnosno dok ne dobije lepu zlatno-braon boju. Nikako ne stavljajte u hladnu rernu – nagli porast temperature je važan za pravilan rast.

Sa ovim trikovima, gibanica će svaki put ispasti visoka i vazdušasta – tačno onakva kakvu svi volimo.

(Krstarica/StvarUkusa)

