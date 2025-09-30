Kako da napraviš pitu bez mešenja i razvlačenja koja se ne raspada? Trik je u 1 neobičnom sastojku

Zaboravi oklagiju – jogurt je trik za pitu koja se ne raspada!

Ako ti je muka od testa koje se lepi, raspada i zahteva oklagiju – imam rešenje. Jogurt je taj neobičan sastojak koji menja sve. Zahvaljujući njemu, pita se pravi bez mešenja, bez razvlačenja, a ostaje kompaktna i sočna.

Koji je trik da pita ne pukne i ne raspadne se?

Dodavanje jogurta u testo daje mu elastičnost i vezivnost, pa se kore ne lome, ne cepaju i ne raspadaju pri pečenju.

Jogurt hidrira brašno, omekšava strukturu i omogućava da se pita lako oblikuje rukama — bez oklagije, bez stresa.

Kako da napraviš pitu bez mešenja i razvlačenja?

Testo se pravi za 5 minuta, bez čekanja da naraste. Sve se radi rukama, a rezultat je pita kao iz pekare.

Sastojci za testo:

600 g mekog brašna

1 kesica praška za pecivo

200 ml jogurta

200 ml mlake vode

2 kašike ulja

1 ravna kašika soli

Sastojci za nadev (po izboru):

400 g mlevenog mesa ili sira

1 glavica crnog luka

so, biber, začini po ukusu

Premaz:

100 ml ulja

100 g otopljenog margarina

Koraci pripreme – bez oklagije, bez stresa

Pomešaj brašno, prašak za pecivo i so. Dodaj jogurt, vodu i ulje. Mešaj varjačom dok ne dobiješ mekano testo. Podeli testo na 4 loptice. Svaku lopticu rukama oblikuj u krug (oko 25 cm). Na prvu koru stavi nadev, pa premaži uljem. Slaži kore jednu na drugu, svaku sa nadevom i premazom. Preklopi ivice kao pismo, premaži odozgo. Stavi u pleh i peci na 200°C oko 40 minuta.

Zašto je ova pita idealna za svakog domaćina?

Ne zahteva iskustvo ni alat.

Brzo se pravi, a izgleda profesionalno.

Možeš je puniti čim imaš u frižideru.

Ne raspada se, lako se seče i služi.

Šta da zapamtiš?

Jogurt je tajni sastojak za savršeno testo.

Pita se pravi bez mešenja i razvlačenja.

Kore se ne raspadaju, čak ni kad je pita vruća.

Idealna za brze ručkove, goste, početnike i lenje dane.

