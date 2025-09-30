Kako da napraviš pitu bez mešenja i razvlačenja koja se ne raspada? Trik je u 1 neobičnom sastojku

Zaboravi oklagiju – jogurt je trik za pitu koja se ne raspada!
Ako ti je muka od testa koje se lepi, raspada i zahteva oklagiju – imam rešenje. Jogurt je taj neobičan sastojak koji menja sve. Zahvaljujući njemu, pita se pravi bez mešenja, bez razvlačenja, a ostaje kompaktna i sočna.
Koji je trik da pita ne pukne i ne raspadne se?
Dodavanje jogurta u testo daje mu elastičnost i vezivnost, pa se kore ne lome, ne cepaju i ne raspadaju pri pečenju.
Jogurt hidrira brašno, omekšava strukturu i omogućava da se pita lako oblikuje rukama — bez oklagije, bez stresa.
Kako da napraviš pitu bez mešenja i razvlačenja?
Testo se pravi za 5 minuta, bez čekanja da naraste. Sve se radi rukama, a rezultat je pita kao iz pekare.
Sastojci za testo:
- 600 g mekog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 200 ml jogurta
- 200 ml mlake vode
- 2 kašike ulja
- 1 ravna kašika soli
Sastojci za nadev (po izboru):
- 400 g mlevenog mesa ili sira
- 1 glavica crnog luka
- so, biber, začini po ukusu
Premaz:
- 100 ml ulja
- 100 g otopljenog margarina
Koraci pripreme – bez oklagije, bez stresa
- Pomešaj brašno, prašak za pecivo i so.
- Dodaj jogurt, vodu i ulje. Mešaj varjačom dok ne dobiješ mekano testo.
- Podeli testo na 4 loptice.
- Svaku lopticu rukama oblikuj u krug (oko 25 cm).
- Na prvu koru stavi nadev, pa premaži uljem.
- Slaži kore jednu na drugu, svaku sa nadevom i premazom.
- Preklopi ivice kao pismo, premaži odozgo.
- Stavi u pleh i peci na 200°C oko 40 minuta.
Zašto je ova pita idealna za svakog domaćina?
- Ne zahteva iskustvo ni alat.
- Brzo se pravi, a izgleda profesionalno.
- Možeš je puniti čim imaš u frižideru.
- Ne raspada se, lako se seče i služi.
Šta da zapamtiš?
- Jogurt je tajni sastojak za savršeno testo.
- Pita se pravi bez mešenja i razvlačenja.
- Kore se ne raspadaju, čak ni kad je pita vruća.
- Idealna za brze ručkove, goste, početnike i lenje dane.
