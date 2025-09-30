Kako da napraviš pitu bez mešenja i razvlačenja koja se ne raspada? Trik je u 1 neobičnom sastojku

pita sa hrskavim ivicama i sočnim nadevom na rustičnom drvenom stolu.
Foto: Krstarica/AI

Zaboravi oklagiju – jogurt je trik za pitu koja se ne raspada!

Ako ti je muka od testa koje se lepi, raspada i zahteva oklagiju – imam rešenje. Jogurt je taj neobičan sastojak koji menja sve. Zahvaljujući njemu, pita se pravi bez mešenja, bez razvlačenja, a ostaje kompaktna i sočna.

Koji je trik da pita ne pukne i ne raspadne se?

Dodavanje jogurta u testo daje mu elastičnost i vezivnost, pa se kore ne lome, ne cepaju i ne raspadaju pri pečenju.

Jogurt hidrira brašno, omekšava strukturu i omogućava da se pita lako oblikuje rukama — bez oklagije, bez stresa.

Kako da napraviš pitu bez mešenja i razvlačenja?

Testo se pravi za 5 minuta, bez čekanja da naraste. Sve se radi rukama, a rezultat je pita kao iz pekare.

Sastojci za testo:

  • 600 g mekog brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 200 ml jogurta
  • 200 ml mlake vode
  • 2 kašike ulja
  • 1 ravna kašika soli

Sastojci za nadev (po izboru):

  • 400 g mlevenog mesa ili sira
  • 1 glavica crnog luka
  • so, biber, začini po ukusu

Premaz:

  • 100 ml ulja
  • 100 g otopljenog margarina

Koraci pripreme – bez oklagije, bez stresa

  1. Pomešaj brašno, prašak za pecivo i so.
  2. Dodaj jogurt, vodu i ulje. Mešaj varjačom dok ne dobiješ mekano testo.
  3. Podeli testo na 4 loptice.
  4. Svaku lopticu rukama oblikuj u krug (oko 25 cm).
  5. Na prvu koru stavi nadev, pa premaži uljem.
  6. Slaži kore jednu na drugu, svaku sa nadevom i premazom.
  7. Preklopi ivice kao pismo, premaži odozgo.
  8. Stavi u pleh i peci na 200°C oko 40 minuta.

Zašto je ova pita idealna za svakog domaćina?

  • Ne zahteva iskustvo ni alat.
  • Brzo se pravi, a izgleda profesionalno.
  • Možeš je puniti čim imaš u frižideru.
  • Ne raspada se, lako se seče i služi.

Šta da zapamtiš?

  • Jogurt je tajni sastojak za savršeno testo.
  • Pita se pravi bez mešenja i razvlačenja.
  • Kore se ne raspadaju, čak ni kad je pita vruća.
  • Idealna za brze ručkove, goste, početnike i lenje dane.

