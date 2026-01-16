Kako da testo ostane meko i sveže nekoliko dana: Dodajte u brašno ova 2 zaboravljena sastojka

Pekarski trik za savršeno testo! Dodajte ova 2 zaboravljena sastojka u brašno i pecivo će ostati meko i sveže nekoliko dana!

Tajna profesionalnih pekara krije se u 2 sastojka – uz ovaj trik, vaše testo će ostati meko i sveže nekoliko dana!

Kiflice, perece, štapići i druge vrste testa sa kvascem često se stvrdnu posle jednog dana, posebno ako ih ostavite nepokrivene kad ih izvadite iz rerne.

Da vam se to ne bi dogodilo, primenite trik profesionalnih pekara.

Pre nego što počnu da mese testo, pekari u brašno dodaju malo kukuruznog skroba, odnosno gustina i malo običnog griza, onog koji se koristi u dečjoj ishrani. Na kilogram brašna ide puna kašika kukuruznog skroba i ravna kašičica griza.

Skrob pomaže testu da bude lakše i prozračnije, a samim tim i mekše. S druge strane, kad se mala količina griza pomeša sa običnim pšeničnim brašnom, oslobađa testo od viška vlage.

Greške koje morate izbeći pri mešenju

Iako su gustin i griz moćni sastojci, oni neće u potpunosti nadoknaditi lošu tehniku. Jedna od najčešćih grešaka je predugo ili presnažno mešenje testa. Previše energično mešenje može pregrejati testo i dovesti do prekomernog razvoja glutena, zbog čega će testo postati žilavo, umesto meko i sveže. Uvek se pridržavajte umerenosti pri mešenju – testo treba da bude glatko i elastično, ali ne prenategnuto.

Druga važna stavka je masnoća. Čak i mala količina kvalitetne masnoće, poput maslaca ili maslinovog ulja, ključna je jer oblaze niti glutena i sprečava da se one previše osuše, čime se produžava trajnost mekoće peciva. Nemojte je izostavljati, jer upravo ona, zajedno sa našim tajnim sastojcima, osigurava da vaše testo ostane besprekorno.

Pravilno čuvanje za maksimalnu svežinu

Nakon što ste savršeno pripremili i ispekli pecivo, tajna da ostane meko i sveže leži u pravilnom skladištenju. Ako ostavite peciva nepokrivena, vlaga iz njih brzo ispari, što dovodi do brzog stvrdnjavanja.

Najbolji način je da:

Peciva, dok su još topla, premažete tankim slojem maslaca kako bi se površina zatvorila. Kada se potpuno ohlade, peciva čuvate u hermetički zatvorenoj posudi ili u čistim platnenim vrećicama.

Izbegavajte čuvanje u frižideru, jer niske temperature, paradoksalno, izazivaju brže starenje skroba. Sočna i meka tekstura koju ste postigli uz pomoć gustina i griza najbolje se čuva na sobnoj temperaturi, zaštićena od vazduha. Tako ćete i nakon nekoliko dana imati osećaj kao da ste ih tog jutra izvadili iz rerne.

