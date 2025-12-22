Kako da vam kora za pitu bude savršeno tanka a ujedno i elastična? Tajna nije u brašnu, već u 1 neočekivanoj stvari

Zaboravi na skupa brašna – savršenu kora za pitu zavisi od temperaturi vode, evo šta je trik.

Kako da kora za pitu bude uvek savršeno tanka a ujedno i elastična? Tajna nije u brašnu, već u 1 neočekivanoj stvari.

Znaš li zašto ti kora za pitu nikad ne ispadne kao kod bake? Rešenje je u vodi, ne u brašnu.

Ako se pitaš zašto ti kora za pitu nikad ne ispadne kao kod bake, evo odgovora: tajna nije u brašnu, već u temperaturi vode. Da, obična voda – ali ne bilo kakva. Ledeno hladna voda je ono što pravi razliku između kore koja puca i one koja se razvlači kao svila.

Kada koristiš hladnu vodu, gluten u testu se sporije razvija, što znači da će testo biti mekše, elastičnije i lakše za razvlačenje. Topla voda, s druge strane, ubrzava proces, ali testo postaje žilavo i lako puca.

Koja voda je najbolja za testo za pitu?

Najbolja voda za testo je ledena, direktno iz frižidera ili sa par kockica leda.

Ledena voda usporava aktivaciju glutena, što omogućava da testo ostane podatno i ne puca dok ga razvlačiš. Ako koristiš mlaku ili toplu vodu, testo će se brže zategnuti i postati tvrdo.

Kako da napraviš savršenu koru za pitu korak po korak?

Evo jednostavnog recepta koji koristi trik sa hladnom vodom:

U posudu stavi 500 g mekog brašna. Dodaj prstohvat soli. Sipaj 250 ml ledene vode (možeš dodati i par kockica leda). Dodaj 2 kašike ulja. Zamesi glatko testo i ostavi da odmori 30 minuta. Razvuci testo na pobrašnjenoj površini — biće savršeno elastično.

Zašto testo puca i kako to da sprečiš?

Testo puca jer je previše tvrdo ili previše razvijen gluten.

Da to sprečiš:

Koristi meko brašno, ne oštro.

Voda mora biti hladna, ne mlaka.

Testo mora da odmori najmanje 30 minuta.

Ne preteruj sa mešenjem – dovoljno je da se sve sjedini.

Šta da zapamtiš za sledeći put?

Ledena voda je ključ za savršenu koru.

Testo mora da odmori.

Ne koristi toplo, već hladno ulje ako želiš dodatnu elastičnost.

Brašno nije presudno – tehnika je važnija od sastojaka.

