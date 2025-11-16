To je recept za pitu sa jabukama koji osvaja već na prvi zalogaj.

Kako francuzi prave pitu sa jabukama? Uvek dodaju ove sastojke koji daju sasvim poseban šmek. Recept koji prosto morate da isprobate!

Francuzi imaju poseban način pripreme pite od gotovih kora – jednostavan recept, ali toliko ukusan da osvaja na prvi zalogaj. Savršeno se slaže uz šoljicu kafe ili čaja i idealna je za sve koji vole brze, a prefinjene poslastice.

Sastojci:

– 500gr gotovih kora za pitu

– 1kg jabuka

– 200gr šećera

– sok od jednog limuna

– 200gr naseckane suve kajsije

– 200gr naseckanih smokvi

– 200gr seckanih suvih šljiva

– 200gr krupno mlevenih oraha

– 150ml ulja za kvašenje i premazivanje kora i gotovih rolata

Priprema: Napravite fil za kore tako što ćete prodinstati kilogram rendanih jabuka sa šećerom, cimetom i sokom od limuna. Zatim dodajte seckano suvo voće. Filujte pitu i pecite je na 180 stepeni Celzijusa oko 25 minuta.

Francuska pita sa jabukama pravo je otkrovenje za sve ljubitelje klasičnih, ali profinjenih ukusa. Recept koji ima spoj jabuka, suvog voća i oraha daje joj bogatstvo aroma koje se savršeno nadopunjuju, dok limun unosi onu prepoznatljivu notu svežine.

Iako se pravi od običnih kora, zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima i jednostavnom postupku, ova pita deluje kao desert iz poslastičarnice.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(kurir.rs)

