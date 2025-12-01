Kiflice bez kvasca bolje nego iz pekare: Gotove za 2 minuta, a ostaju sveže i sutradan

Kiflice bez kvasca gotove dok se kafa kuva! Isprobajte i trik sa jogurtom – biće vam meke i sutradan, kao da ste ih tek izvadili iz rerne!

Brzi recept za 5! Kiflice bez kvasca su najmekše, najhrskavije i tope se u ustima. Savršeno pecivo za doručak.

Jeste li se ikada probudili sa željom za finim i toplim pecivom, ali ste odustali jer je potrebno satima da testo naraste? E pa, imamo rešenje koje je tako jednostavno da ćete ga zameniti za magiju! Ovo nisu samo kiflice; ovo su najmekše, najsočnije kiflice bez kvasca, gotove za tili čas.

Tajna nije u brzini, već u jednom domaćinskom triku koji osigurava da vam pecivo ostane sveže, meko i mirisno i sutradan.

Recept koji uspeva svakome

Ovaj recept je idealan za one dane kada vam se jede topla poslastica, a nemate strpljenja. Stariji su govorili: za dobro testo ne treba žuriti, ali ovde je priroda odradila posao za vas!

Potrebno je:

500 g mekog brašna (i malo za posipanje)

200 g čvrstog jogurta

100 ml ulja

1 prašak za pecivo

1 jaje

1 kašičica soli

1 kašičica soli Fil: Sir, džem, Nutella – po želji.

Priprema:

U veću posudu stavite brašno, prašak za pecivo i so. Sve pomešajte.

Dodajte jogurt i ulje. Jaje ostavite sa strane (biće vam potrebno za premazivanje).

Zamesite glatko, mekano testo. Ne brinite, pošto nema kvasca, ne morate čekati!

Testo odmah podelite na dva jednaka dela. Svaki deo razvaljajte u krug.

Krug podelite na 8 trouglova. Na širi deo svakog trougla stavite fil po želji, pa zarolajte kiflicu.

Poređajte kiflice u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim jajetom i pospite susamom.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 15 do 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Ključni trik zašto su kiflice bez kvasca tako dobre i zašto ostaju meke i sutradan jeste jogurt. On reaguje sa praškom za pecivo i daje testu divnu vazdušastu strukturu. Ali što je najvažnije, jogurt dodaje vlažnost koja čuva testo od sušenja. Slobodno zamesite veću meru, nećete se pokajati!

Bonus trik

Ako želite da dobijete izgled kao iz prave, stare pekare, premažite ih neposredno pre pečenja umućenim žumancetom pomešanim sa kašikom mleka. Ovo daje savršenu zlatnu boju.

Domaći miris peciva je nepobediv, a uz ovaj jednostavni recept, više nećete morati da kupujete. Sada znate tajnu: kiflice bez kvasca su brzo, lako i najbolje rešenje za vaš sto.

Prijatno vam bilo!

