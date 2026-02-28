Kiflice bez narastanja, s belim vino – a uz to i posne? Nije šala!

Savršene za sve prilike, za porodična okupljanja, svečanosti, doručak, večeru. Posne kiflice bez narastanja testa ekspresno se prave.

Kiflice bez narastanja sa belim vinom niste probali? Ove posne kiflice sa belim vinom su pravo malo otkriće. Testo se ne ostavlja da narasta, već se oblikuje odmah nakon mešanja, što znači da su tople, mirisne kiflice na vašem stolu za manje od sat vremena.

Kuća miriše na najmekše pecivo za tren! Ove kiflice najbrže su gotove i tope se u ustima! Nema čekanja da testo naraste, odmah ih pečete.

Savršene su za porodična okupljanja, praznične trpeze, ali i kao lepa užina uz kafu ili čaj. Možete ih pripremiti u slanoj verziji sa susamom ili ih pretvoriti u slatku užinu punjenu džemom ili čokoladom – u oba slučaja nestaju brzinom svetlosti.

Ove kiflice su spas i kada vam se prijede nešto toplo i domaće, a niste raspoloženi za sate u kuhinji! Evo recepta:

Posne kiflice bez narastanja – sastojci:

50 ml mlake vode (za aktiviranje suvog kvasca)

2 male kašičice suvog kvasca

1 mala kašičica šećera

500 g običnog brašna

1 kašičica soli

1 kašičica praška za pecivo

2 velike kašike ulja

150 ml toplog belog vina

100 ml mlake vode

biljni puter (ili margarin) za premazivanje

susam i kim po želji

Priprema:

U 50 ml mlake vode dodajte šećer i suvi kvasac. Lagano promešajte i ostavite 5 – 10 minuta da se zapeni. U velikoj posudi pomešajte brašno, so i prašak za pecivo.

Dodajte ulje, toplo belo vino, mlaku vodu i pripremljeni kvasac. Umesite glatko i meko testo.

Testo podelite na nekoliko delova. Svaki razvaljajte u krug i isecite na trouglove. Svaki trougao premažite tankim slojem biljnog putera, pa uvijte od šire strane prema vrhu da biste formirali rolnicu.

Po želji, možete ih posuti susamom ili napuniti slatkim filom.

Poređajte rolnice na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 °C oko 15 – 18 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!

(Zadovoljna.hr)

