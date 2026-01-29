Koliko tačno kvasca ide na 1kg brašna? Mnogi još uvek ne znaju, a ovo je jedina mera sa kojom svako testo uspeva

Mnoge domaćice testo mese ‘odokativno’, ali tajna savršene pogače zapravo leži u preciznoj matematici. Najčešće pitanje koje muči i početnike i iskusne kuvare jeste koliko tačno kvasca je potrebno da bi hleb bio vazdušast, a da se pritom ne oseća težak miris fermentacije.

Ako stavite premalo, testo će ostati tvrdo, a ako preterate, potpuno ćete pokvariti ukus. Zato je važno znati zlatnu razmeru koja garantuje uspeh bez obzira na to šta pripremate.

Zlatna pravila za uspeh: Temperatura sastojaka je ključna

Ako imate dobar recept, sve što treba da uradite jeste da ispratite količinu sastojaka. Morate da ih dodajete tačno kako je navedeno, ali je takođe važno da oni budu sobne temperature, osim onih koji treba da budu vrući. Količina kvasca zavisi od toga da li koristite suvi ili svež, ali i od ukupne količine brašna koju ćete upotrebiti.

Tajni sastojci pekara: Zašto dodati jogurt i sirće?

Postoje dva sastojka koji će svakako pomoći da vaše testo uvek ispadne savršeno, a to su jogurt i sirće. Jogurt će pomoći da proizvodi od testa budu neverovatno mekani, dok će sirće pomoći da testo brže nadođe i dobije bolju strukturu.

Koliko tačno kvasca ide na 1 kg brašna: Pravilo za svež kvasac

Da li ste znali koliko kvasca zapravo treba da dodate u testo? Mnoge domaćice koje su početnice često su u dilemi, ali pravilo je jasno. Na 1 kg brašna dodaje se cela kocka svežeg kvasca (tj. 42 g). Njega je neophodno prvo razmutiti u toploj vodi ili mleku uz dodatak malo šećera, pa ga ostaviti da se aktivira nekih 10 minuta pre mešenja.

Šta ako koristite suvi kvasac? Tačna zamena za kocku

U slučaju da u kuhinji nemate svež kvasac, možete koristiti i suvi. U tom slučaju, mera se menja: na 1 kg brašna stavlja se oko 20 g suvog kvasca, što je ekvivalent dve standardne kesice. Iako suvi kvasac možete mešati direktno sa brašnom, za najbolje rezultate ga uvek možete prethodno aktivirati u malo tople tečnosti.

Na kraju, važno je zapamtiti da uspeh ne zavisi samo od strpljenja, već i od tačnih mera koje koristite u kuhinji. Kada jednom savladate pravilo koliko tačno kvasca ide na kilogram brašna – bilo da koristite svež ili suvi – svako naredno mešenje biće rutina, a ne stres. Pridržavajte se ovih proverenih gramaža i vaša kuhinja će uvek mirisati na najlepše, domaće pecivo koje svakome uspeva.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com