Kraljevska praznična projara iz bakine kuhinje: Starinski recept za bogatu božićnu trpezu

Kraljevska projara biće zvezda vaše praznične trpeze. Tajna je u njenom jedinstvenom receptu
Nova godina je prošla, a svi se pripremamo za Božić, a baka Jela vam donosi recept za nešto što će vašu trpezu učiniti zaista posebnom.
Zaboravite na obične recepte, pred vama je Kraljevska proja – bogata, vazdušasta i toliko dekorativna.
Potrebno je:
5 jaja
2 šolje od 200 g kukuruznog brašna
2 pune kašike griza
100 ml ulja
1 šolja kiselog mleka razbijenog žicom
50 ml kisele vode
1 prašak za pecivo
malo soli
2 kašike lanenog semena
100 g izgnječenog sira za testo
još 100 g sira za odozgo, tucana ljuta paprika.
Priprema kraljevske projare
U činiju prvo polupajte jaja i sjedinite ih sa kukuruznim brašnom i grizom pa dodajte laneno seme i ulje. Zatim sipajte kiselo mleko koje ste prethodno razbili kašikom da bude glatko. Dodajte kiselu vodu sa praškom za pecivo i malo soli.
U sve to stavite sto grama izgnječenog sira i dobro promešajte varjačom tako da testo ostane fino kašasto. Ne sme da se stvrdne previše.
Smesu izlijte u podmazan pleh pa odozgo bogato rasporedite preostalih sto grama sira i sve pospite tucanom paprikom, prenosi Bakina kuhinja.
Rernu smanjite na sto osamdeset ili sto devedeset stepeni i pecite polako da proja ostane fino žuta i da sir i paprika odozgo ne pocrne već samo zamirišu uz vašu prazničnu sarmu za Božić.
