Kraljevska praznična projara iz bakine kuhinje: Starinski recept za najbogatiju trpezu

Zaboravite na obične recepte, pred vama je Kraljevska proja – bogata, vazdušasta i toliko dekorativna. Uživajte

Kraljevska projara biće zvezda vaše praznične trpeze. Tajna je u njenom jedinstvenom receptu

Nova godina je prošla, a svi se pripremamo za Božić, a baka Jela vam donosi recept za nešto što će vašu trpezu učiniti zaista posebnom.

Zaboravite na obične recepte, pred vama je Kraljevska proja – bogata, vazdušasta i toliko dekorativna.

Potrebno je:

5 jaja

2 šolje od 200 g kukuruznog brašna

2 pune kašike griza

100 ml ulja

1 šolja kiselog mleka razbijenog žicom

50 ml kisele vode

1 prašak za pecivo

malo soli

2 kašike lanenog semena

100 g izgnječenog sira za testo

još 100 g sira za odozgo, tucana ljuta paprika.

Priprema kraljevske projare

U činiju prvo polupajte jaja i sjedinite ih sa kukuruznim brašnom i grizom pa dodajte laneno seme i ulje. Zatim sipajte kiselo mleko koje ste prethodno razbili kašikom da bude glatko. Dodajte kiselu vodu sa praškom za pecivo i malo soli.

U sve to stavite sto grama izgnječenog sira i dobro promešajte varjačom tako da testo ostane fino kašasto. Ne sme da se stvrdne previše.

Smesu izlijte u podmazan pleh pa odozgo bogato rasporedite preostalih sto grama sira i sve pospite tucanom paprikom, prenosi Bakina kuhinja.

Rernu smanjite na sto osamdeset ili sto devedeset stepeni i pecite polako da proja ostane fino žuta i da sir i paprika odozgo ne pocrne već samo zamirišu uz vašu prazničnu sarmu za Božić.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com