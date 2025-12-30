Kraljica novogodišnjeg predjela: Carska pita koja se pravi u jednoj posudi – prva stvar koja će nestati sa stola

Ova carska pita se pravi brzo, a nestaje još brže. Oduševite goste zalogajima koji se tope u ustima i unesite radost u praznični dom.

Koliko puta ste se našli u trci s vremenom pred praznike, želeći da gostima ponudite nešto domaće, a da pritom ne provedete sate pored šporeta? Pred vama je rešenje koje miri brzinu i gastronomsko uživanje – carska pita koja se muti u samo jednoj posudi. Ovo nije samo recept, to je vaš tajni saveznik za trenutke kada želite da impresionirate bez stresa.

Zašto je baš ova carska pita kraljica trpeze?

Zaboravite na gomilu prljavih sudova i komplikovane korake koji oduzimaju energiju. Magija ovog predjela leži u njegovoj jednostavnosti i raskošnom ukusu koji podseća na najlepše uspomene iz detinjstva. Prava carska pita mora biti mekana kao duša, šarena poput konfeta i dovoljno sočna da se topi pri svakom zalogaju. Njena svestranost omogućava vam da se igrate sastojcima koje već imate u frižideru, ali baza ostaje uvek ista – pouzdana i neodoljiva.

Recept za carsku pitu koji uvek uspeva

Priprema ovog specijaliteta zahteva minimalan napor, a rezultat je vizuelni i mirisni spektakl. Sve što treba da uradite je da pratite ovaj jednostavan proces.

Potrebni sastojci:

4 krupnija jaja

1 čaša jogurta (mera od 180ml)

1 čaša ulja (nešto manje od pune čaše)

2,5 čaše brašna

1 kesica praška za pecivo

150g šunke ili parizera (iseckano na kockice)

150g feta sira ili sitnog sira

3-4 kisela krastavčića (iseckana na kockice)

1 crvena kisela paprika (po želji, za boju)

Malo soli (pazite ako je sir slan) i susam za posipanje

Priprema:

Uključite rernu na 200 stepeni. U dubljoj činiji penasto umutite jaja. Postepeno dodajte ulje i jogurt, neprestano muteći. Kada se tečni sastojci sjedine, dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Na kraju, varjačom lagano umešajte seckanu šunku, sir, krastavčiće i papriku. Smesu izlijte u podmazan pleh, pospite susamom i pecite oko 30 minuta dok carska pita ne dobije zlatnu boju.

Tajna savršenog preseka: Kako da se sastojci ne slegnu?

Često se dešava da svi ukusni dodaci završe na dnu pleha. Da biste to izbegli, postoji mali trik: iseckane suhomesnate proizvode i krastavčiće blago uvaljajte u kašiku brašna pre nego što ih dodate u smesu. Tako će vaša carska pita imati savršen mozaik boja u svakom parčetu, od prvog do poslednjeg.

Kada izvadite pleh iz rerne i kuhinjom se proširi taj prepoznatljivi, topli miris pečenog testa i sira, znaćete da ste napravili pravi izbor. Ostavite je da se prohladi samo na kratko, isecite na kocke i poslužite. Ne čekajte posebnu priliku, jer je ova carska pita sama po sebi razlog za slavlje. Okupite najdraže i uživajte u ukusima koji povezuju!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com