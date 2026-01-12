Saznajte kako da napravite krofne bez kapi mleka koje ne upijaju ulje. Otkrivamo trik starih kuvarica za meko testo koje uspeva svima.

Krofne bez kapi mleka! Ne upijaju ulje i ostaju šuplje uz trik koji znaju samo stare kuvarice

Miris tek isprženog testa koji se širi hodnikom mnoge od nas istog trenutka vraća u detinjstvo i kuhinju naših baka. Iako danas postoji bezbroj modernih recepata sa različitim dodacima, često se dešava da rezultat bude razočaravajući – ili su previše masne ili ostanu „teške“ iznutra. Rešenje za ovaj problem zapravo se krije u starinskom metodu pripreme, gde se prave krofne bez kapi mleka, a rezultat su vazdušaste loptice koje bukvalno „plešu“ na vrelom ulju.

Tajna koja se decenijama čuvala u sveskama sa receptima

Mnoge mlađe domaćice veruju da je mleko ključ mekoće, ali iskusne kuvarice znaju da je prava istina zapravo suprotna. Mleko, iako daje bogat ukus, često doprinosi tome da testo postane teže i da brže potamni prilikom prženja, a da unutra ostane nedopečeno. Stari zapisi i iskustva naših baka sugerišu da se najbolja struktura postiže običnom, mlakom vodom i jednim „tajnim“ sastojkom koji menja hemiju testa.

Stručnjaci za tradicionalnu ishranu često ističu da su posna testa, rađena bez laktoze, zapravo mnogo postojanija i lakša za varenje. Ali, kako postići tu čuvenu šupljinu unutar krofne? Mnogi ne primećuju da je ključ u temperaturi sastojaka i načinu na koji se testo „tira“.

Trik od tri koraka za savršen rezultat

Da biste dobili krofne koje su spolja hrskave, a unutra potpuno šuplje, pratite ova pravila:

Dodavanje rakije ili sirćeta: Samo jedna kašika jakog alkohola (lozovača ili šljivovica) ili jabukovog sirćeta sprečava da testo upije i mililitar viška ulja. Alkohol isparava na visokoj temperaturi i stvara barijeru.

Dugo „lupanje“ testa: Testo ne sme biti tvrdo. Ono mora da se odvaja od ruku, ali da ostane mekano pod prstima. Što više vazduha „ulupate“ varjačom, to će krofne biti šuplje.

Pravilno prženje: Krofne se uvek spuštaju u ulje tako da gornja strana (koja je bila na stolu) ide prva u tiganj. Obavezno poklopite tiganj dok se prži prva strana, a drugu stranu pržite otklopljenu.

Sastojci i priprema

Za ove legendarne krofne biće vam potrebno:

500g glatkog brašna

250ml mlake vode

1 kockica svežeg kvasca

2 kašike šećera i prstohvat soli

1 kašika rakije (ključni trik)

5 kašika ulja za testo

Postupak:

Aktivirajte kvasac u vodi sa malo šećera. Zamesite glatko testo sa ostalim sastojcima i ostavite ga na toplom dok se ne udvostruči. Razvijte koru debljine 1-2 cm, vadite krugove čašom i ostavite ih da odmaraju još 20 minuta pre prženja.

Savet za serviranje

Iako smo navikli na džem i šećer u prahu, ove krofne bez kapi mleka su toliko lagane da se savršeno slažu i uz slane priloge poput kajmaka ili sira. Prava tajna uspeha je u strpljenju; nikada ne žurite sa vatrom – ulje mora biti toplo, ali ne sme da puši, kako bi sredina imala vremena da se „naduva“ i ostane šuplja.

Šta vi mislite, da li je mleko zaista neophodno za dobro testo ili ste i vi pristalica ovih starinskih, „vodenih“ recepata? Pišite nam u komentarima svoje trikove!

