Kupus kifle, mekane kao duša: Recept koji vraća u detinjstvo (video)

Zamislite tacnu punu toplih kupus kiflica koje mirišu na detinjstvo – spolja hrskave, a iznutra mekane i pune fila. Kada ih stavite na sto, nestaju brže nego što se ohlade.

Kupus kifle nisu samo pecivo – one su miris detinjstva, toplina kuhinje i trenutak kada se cela kuća okupi oko stola. Ako tražite recept koji je jednostavan, a daje rezultat koji oduševljava, kupus kifle sa sirom i šunkom su pravo rešenje.

Zašto baš kupus kifle?

Mekane i obilne – testo se lako oblikuje i uvek uspeva.

Punjenje koje mami – kombinacija sira i šunke daje bogat ukus.

Brza priprema – nema komplikovanih koraka, recept je prilagođen i početnicima.

Kupus kiflice – sastojci:

za testo:

1 kg brašna

1 kocka svežeg kvasca

1 kašika šećera

300 ml mleka

200 ml vode

200 ml ulja

1 kašika soli

za fil:

150 g putera ili margarina

3 žumanca

200 g pavlake (sa više masnoće)

prstohvat soli

200 g sira Gaude (rendanog)

200 g šunke (isečene na male kockice)

za premaz:

1 žumance

1 kašika mleka

dodatno:

susam za posipanje

Važno je da testo odstoji oko 45 minuta – tada postaje mekano i spremno za oblikovanje.

Kupus kiflice – priprema korak po korak

U veliku posudu dodajte mlako mleko, šećer i izmrvljeni kvasac, pa promešajte žicom za mućenje. Nema potrebe čekati da se aktivira.

Većinu brašna pomešajte sa pripremljenim kvascem, uljem, vodom i solju. Mešajte mikserom dok se sastojci ne sjedine. Postepeno dodajte preostalo brašno i umesite glatko testo. Ako vam je lakše, završite na radnoj površini.

Testo stavite u posudu, pokrijte krpom i ostavite da naraste oko 45 minuta.

Dok testo odmara – pripremite fil. Umutite žumanca u posudi, dodajte pavlaku i nastavite da mešate. Umešajte otopljeni i ohlađeni puter, dodajte prstohvat soli i sve dobro promešajte.

Lagano pobrašnite naraslo testo, istresite ga na površinu i podelite na četiri kuglice. Svaku razvaljajte na približno 33 × 33 cm.

Na testo rasporedite 1/4 fila, pospite 1/4 sira i dodajte 1/4 šunke. Uvijte i isecite dijagonalno da biste napravili male trouglove.

Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pokrijte i ostavite da odstoje 15 minuta.

Umutite žumance i mleko i premažite rolnice.

Pospite susamom i pecite u zagrejanoj rerni na 180 °C oko 20–25 minuta, dok ne porumene.

Mali trik za savršen efekat

Ako želite da kifle ostanu posebno mekane, pokrijte ih krpom odmah nakon pečenja. Para će ih učiniti još podatnijim.

Kupus kifle su pecivo koje spaja tradiciju i praktičnost. Uz ovaj recept, dobićete kiflice koje ne samo da mirišu na dom, već i garantuju da će nestati sa stola u rekordnom roku. Probajte ih – i otkrijte zašto su baš one pecivo koje se pamti.

