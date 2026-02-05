Lepša od bilo kog kolača: Ova starinska pita sa jogurtom se topi u ustima, a recept traže i oni koji ne vole slatko

Mekša od oblaka i gotova za čas! Saznajte kako se pravi najsočnija pita sa jogurtom koja se bukvalno topi u ustima.

Nekada su najbolji recepti oni koji nastanu „iz glave“, od par osnovnih namirnica koje svako od nas uvek ima u frižideru. U moru komplikovanih torti sa previše šećera, jedna starinska pita sa jogurtom podseća nas zašto smo se uopšte zaljubili u domaće kolače.

Ono što je najbolje kod ove poslastice je njena jednostavnost. Čak i ako niste vešti sa testom, ova pita sa jogurtom će vam uspeti iz prve. Rezultat je savršeno sočna unutrašnjost i korica koja onako fino krcka pod prstima.

U čemu je tajna?

Verovatno ste primetili da neki ljudi prosto ne vole teške, čokoladne kolače. Upravo tu na scenu stupa ova pita sa jogurtom. Jogurt joj daje tu neophodnu svežinu i vazdušastu teksturu, pa se dešava da čak i najveći protivnici slatkiša traže parče više.

Nema teških krema, nema čekanja satima da se nešto stegne – sve je brzo i preukusno.

Sastojci

500 g gotovih kora za pitu (oko 10-12 kora, u zavisnosti od veličine pleha)

500 g jogurta (gušći jogurt daje kremastiji fil)

150 g šećera

2 jaja

100 ml ulja ili otopljenog margarina

1 prašak za pecivo

1 kašičica vanilin šećera (po želji)

prstohvat soli

šećer u prahu za posipanje (opciono)

Priprema

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom, vanilin šećerom i prstohvatom soli, dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte jogurt i lagano sjedinite.

Zatim umešajte ulje i prašak za pecivo, pa sve dobro promešajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu smesu bez grudvica.

Plehu u kojem ćete peći pitu blago premažite uljem. Na dno položite jednu koru, premažite je sa malo ulja ili margarina, zatim stavite drugu koru i ponovo premažite. Nastavite dok ne potrošite polovinu kora.

Preko složenih kora ravnomerno rasporedite pripremljeni jogurt-fil, vodeći računa da pokrije celu površinu.

Preko fila poređajte preostale kore, opet ih lagano premazujući uljem ili margarinom. Na kraju, blago pritisnite pitu dlanovima kako bi se svi slojevi lepo spojili.

Pečenje

Rernu zagrejte na 180°C. Pitu pecite 30-40 minuta, dok gornja kora ne dobije zlatno-smeđu boju i ne postane prijatno hrskava.

Tokom pečenja kuhinju će ispuniti miris koji teško ostavlja ravnodušnim – upravo onaj miris domaćih pita koji budi apetit.

Kada je pita pečena, izvadite je iz rerne i ostavite da se kratko prohladi. Pre služenja je, po želji, pospite šećerom u prahu.

Mali trikovi za još bolji ukus

U fil možete dodati malo rendane limunove kore za osvežavajuću notu

Ako volite bogatije deserte, poslužite pitu uz malo šlaga ili kuglu sladoleda

Sutradan je još sočnija, jer kore dodatno upiju fil

Ova slatka pita sa jogurtom dokaz je da najbolji deserti često nastaju iz jednostavnosti – i da se starinski recepti uvek iznova vraćaju na sto.

