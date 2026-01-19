„Luda“ pogača bez kvasca i čekanja: Meša se običnom viljuškom, a naraste toliko da ne može da stane u tepsiju

Otkrijte zašto „luda“ pogača bez kvasca uspeva baš svima. Tajna neverovatne mekoće krije se u reakciji jogurta i praška za pecivo.

Tajna zbog koje „luda“ pogača bez kvasca naraste preko ivice tepsije krije se u burnoj reakciji gustog jogurta i veće količine praška za pecivo.

Zaboravite na sate čekanja da testo nadođe, jer ova specifična hemijska reakcija počinje onog trenutka kada smesu stavite u vrelu rernu.

Ovaj fenomenalni recept nije novost, već zaboravljeno blago naših baka koje su morale da se snalaze kada u kući nije bilo kvasca. Dok mnogi i dalje misle da je za savršeno testo potrebno mnogo truda i vremena, istina je sasvim drugačija. Često se dešava da ljudi izbegavaju mešenje jer se plaše neuspeha, ali ovde nema prostora za grešku.

Zašto je „luda“ pogača bez kvasca postala internet senzacija?

Jednostavnost je ključ. Ne prljate ruke, ne čekate da se kuhinja zagreje, a rezultat je mekoća koja traje danima. Ova pogača je postala viralna jer ruši mit o teškom radu u kuhinji. Ona je dokaz da se vrhunski ukus može postići običnom viljuškom.

Ako ne isprobate ovaj metod, propuštate priliku da za manje od pola sata imate topao doručak na stolu. Ovo je idealno rešenje za iznenadne goste ili one večeri kada ste preumorni za komplikovana jela.

Sastojci i priprema: Sve se meša u jednoj posudi

Pripremite sledeće namirnice koje verovatno već imate u frižideru:

2 čaše (od 2 dl) jogurta ili kiselog mleka

1 čaša ulja (može i malo manje ako pazite na kalorije)

3 do 4 čaše brašna (zavisno od tipa brašna)

2 kesice praška za pecivo (ključni sastojak za rast)

1 kašičica soli

Po želji: susam, kim ili krupna so za posipanje

Koraci do savršenstva:

Uključite rernu na 220 stepeni da se dobro zagreje pre nego što počnete.

U dublju posudu sipajte jogurt i ulje, pa promešajte viljuškom.

Dodajte prašak za pecivo, so i postepeno dodajte brašno.

Sve energično izmešajte viljuškom dok ne dobijete lepljivu, ali kompaktnu masu. Ne dodirujte testo rukama!

Izručite smesu u podmazan pleh (ili obložen papirom) i poravnajte kašikom umočenom u ulje.

Pecite dok ne porumeni i ne dobije zlatnu koricu. Kuhinja će mirisati neodoljivo.

Da bi vaša „luda“ pogača bez kvasca imala onu neodoljivu hrskavost kao iz pekare, postoji jedan dodatni korak. Pre nego što je stavite u rernu, premažite je tankim slojem otopljenog putera pomešanog sa malo mleka. Ovo stvara koricu koja puca pod zubima, dok sredina ostaje meka kao duša.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ova pogača nije samo recept – to je trenutak čistog uživanja bez napora. Ne čekajte sutra, iznenadite svoje ukućane već sada!

Uz šta vi najradije služite vruću pogaču – kajmak, ajvar ili samo jogurt?

