Mađarska pita bez merenja i bez jaja – a uvek ispadne savršena! Svi traže recept

Recept koji uspeva čak i kad nemate jaja, vagu ni iskustvo – mađarska pita bez greške!

Ako nemate jaja, vagu ni strpljenja za precizno merenje – mađarska pita je vaš spas. Samo zamesite „od oka“, i svaki put će ispasti mekano, mirisno i domaćinski savršeno. Tajna je u jednostavnosti i osećaju pod rukom – baš kao što su naše bake radile.

Šta je tačno mađarska pita bez mere i jaja?

To je starinski kolač koji se pravi bez jaja, bez preciznog merenja, a ipak uvek uspe. Testo se mesi rukom, po osećaju, a fil je najčešće od jabuka, pekmeza ili oraha – šta imate u kući.

Zvuči kao magija, ali zapravo je stvar rutine i domaćinskog instinkta. Ova pita ne traži savršenu formu, već toplinu i miris koji vraća u detinjstvo.

Kako da napravite mađarsku pitu bez jaja i mere – korak po korak

U veću činiju sipajte oko 2 šolje brašna (može i više, po potrebi). Dodajte prstohvat soli i kašiku šećera. Umešajte 1/2 šolje ulja i oko 1 šolju kisele vode – dodajte postepeno dok ne dobijete mekano testo. Testo podelite na dva dela, razvucite oklagijom. Na prvi deo stavite fil po izboru – jabuke sa cimetom, domaći pekmez, mlevene orahe sa šećerom. Pokrijte drugim delom testa, izbockajte viljuškom. Pecite na 180°C oko 30 minuta, dok ne porumeni.

Zašto svi traže ovaj recept?

Ne treba vam vaga ni jaja.

Uvek uspe, čak i kad ste početnik.

Možete ga praviti sa bilo čim što imate u kući.

Miriše na dom, na bakinu kuhinju, na sigurnost.

Saveti za savršenu teksturu i ukus

Ako volite hrskavije testo, dodajte malo sirćeta u vodu.

Za mekšu varijantu, ostavite testo da odmori 15 minuta pre razvlačenja.

Fil ne sme biti previše vlažan – jabuke obavezno ocedite.

Zašto je ova pita idealna za svakoga

Mađarska pita bez mere i jaja osvaja upravo zato što ne traži ništa osim volje i malo domaćinskog osećaja. Brza je, jednostavna i ne zavisi od preciznosti. Možete je napraviti čak i kad vam fali pola sastojaka, jer se prilagođava – nekad je slatka, nekad slana, nekad voćna, a nekad orašasta. Nema pravila, samo ritam pod rukom. Zato je savršena za sve one koji kuvaju „po osećaju“, bez stresa i bez vaga, ali sa srcem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com