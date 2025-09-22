Mekana jogurt pogača koja se topi u ustima – gotova za samo 20 minuta!

Zamislite miris sveže pečene pogače koji ispunjava kuhinju i budi uspomene na detinjstvo – a sve to za samo 20 minuta. Uz nekoliko osnovnih sastojaka i jednostavan postupak, napravićete savršeno mekan hleb koji će osvojiti celu porodicu.

Sastojci

2 jaja

2 dl jogurta

230 g brašna

130 ml suncokretovog ulja

½ kesice praška za pecivo

1 kašičica soli

Priprema

Umutite jedno celo jaje i jedno belance mikserom, pa polako dodajte jogurt i 130 ml ulja. Zatim prosejte brašno zajedno s praškom za pecivo i so, pa sve sjedinite na najmanjoj brzini dok ne dobijete glatku smesu.

Podmažite pleh veličine 20 x 30 cm uljem i pospite ga brašnom. Sipajte testo, poravnajte površinu i premažite umućenim žumancetom kako bi pogača dobila zlatnu koricu.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 230°C oko 15 minuta, dok vrh ne porumeni. Izvadite pogaču, ostavite je kratko da se prohladi i uživajte u svakom zalogaju

