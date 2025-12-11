Mekana pogača s jogurtom za samo 20 minuta: Sastojke uvek imate u kuhinji, a ukus oduševljava

Mirisna i mekana pogača s jogurtom gotova je za 20 minuta! Savršen recept iz bakine kuhinje, od sastojaka koje uvek imate – topi se u ustima.

Ova pogača s jogurtom je najmekši hleb koji ćete probati. Napravite je za 20 minuta i obradujte porodicu!

Ovaj miris podseća na detinjstvo, na bakinu kuhinju i na one stare recepte koji su bili bez mane i koji su zahtevali minimalno truda. To je svakako ključni detalj ako želite ukusan, topao hleb za manje od pola sata, a mi vam donosimo baš takav, savršen recept!

U pitanju je pogača s jogurtom koja se priprema sa samo nekoliko sastojaka koje bukvalno uvek imate kod kuće. Upravo jogurt daje testu onu divnu mekoću i besprekoran ukus. Zaboravite na dugo mešenje i čekanje – ova mekana pogača s jogurtom gotova je za samo 20 minuta!

Sastojci:

2 jajeta

2 šolje brašna

1 šolja jogurta

pola šolje ulja

1 prašak za pecivo

malo soli

Priprema:

Sve sastojke stavite u činiju, dobro ih zamešajte pa smesu (koja je mekana) prebacite u pleh za pečenje i rasporedite je po dnu koji ste podmazali margarinom. Odozgo možete posuti susam. Pecite u rerni dok ne porumeni. Uživajte!

Savršena pogača s jogurtom: Kako pojačati ukus

Iako je ova pogača s jogurtom savršena u svojoj jednostavnosti, možete joj dodati par detalja koji će podići njen ukus i miris na novi nivo, baš kao što su to radile naše bake:

Umesto samo susama, u testo dodajte sitno iseckan mladi luk (ili 1/4 glavice crnog luka) i malo peršuna ili vlašca. Ovo će joj dati bogatiji, slaniji karakter.

Ako želite da pojačate mekoću, zamenite polovinu ulja istom količinom rastopljenog putera. Puter će dodati onaj intenzivan miris domaćeg hleba.

Ako želite da poslužite pogaču kao kompletno jelo, u testo dodajte 100g izmrvljenog sira (feta ili neki meki sir).

Ovi mali trikovi će učiniti da pogača s jogurtom postane zvezda vaše trpeze.

Kako da pogača ostane mekana i sutradan

Jedna od najboljih stvari kod ove pogače s jogurtom je njena mekoća, a uz par trikova ostaće sveža i ukusna i dan nakon pečenja.

Odmah nakon vađenja iz rerne, pogaču prebacite na rešetku za hlađenje. Preko nje obavezno stavite čistu, vlažnu krpu. Para koja izlazi iz pogače će se zadržati, ali se pogača neće skroz natopiti, što osigurava da kora ostane mekana.

Što se tiče čuvanja, pogaču nikada nemojte stavljati u frižider, jer će se isušiti. Najbolje ju je zamotati u aluminijumsku foliju ili čuvati u platnenoj kesi na sobnoj temperaturi.

Za idealno serviranje, ova pogača s jogurtom je najbolja dok je topla. Odlično se slaže uz kajmak, mladi sir, ili uz domaće džemove, a sjajna je i kao prilog uz jača jela i čorbe.

Ovi jednostavni saveti garantuju da ćete u savršenoj mekoći ove pogače uživati čak i sutradan.

