Meke kao duša: Najbolje posne kiflice koje su ikada napravljene, a tajna je u ovom dodatku

Koliko puta ste se našle pred punom rernom nade, a izvadile pleh pun tvrdih peciva koja već sutradan niko neće da pogleda? Pustite priče da bez jaja i mleka nema dobrog testa, jer to jednostavno nije istina. Najbolje posne kiflice su one koje se tope u ustima, a tajna njihove mekoće krije se u sastojku koji verovatno već imate u frižideru, a nikada vam ne bi palo na pamet da ga ubacite u brašno.

Ma dajte, zar stvarno majonez u testu?

Verujte, i mi smo bili skeptični, ali ovo provereno radi. Tajni sastojak koji čini čuda je običan posni majonez. Zaboravite na komplikovane hemije i skupe dodatke. Majonez ovde menja i jaja i ulje, a teksturu testa čini toliko vazdušastom da nećete verovati svojim očima. Kada se ispeku, ove kiflice su meke kao duša i, što je najvažnije, takve ostaju i naredna dva dana – ako uopšte prežive toliko dugo na stolu!

Zašto baš majonez pravi razliku?

Stvar je jednostavna – emulzija u majonezu razbija glutenske veze taman toliko da testo ne bude žilavo, već prhko i mekano. Ide ko podmazano, bukvalno! Ovo je trik koji iskusne domaćice ljubomorno čuvaju, ali vreme je da se ta tajna otkrije. Spremite se da zapišete recept, jer će vam tražiti repete.

Sastojci i priprema bez filozofiranja

Ne treba vam mnogo mudrosti, samo pratite redosled i uspeh je zagarantovan. Evo šta vam treba za najbolje posne kiflice:

1 kg mekog brašna (tip 400 je zakon)

1 svež kvasac

200 ml tople vode

200 g posnog majoneza

Kašičica soli i malo šećera za kvasac

Postupak je smešno lak. Kvasac razmutite u toploj vodi sa šećerom i pustite da zapeni. U vanglu sipajte brašno, dodajte so i taj čuveni majonez. Zamesite testo dodajući nadošli kvasac. Testo treba da bude glatko i da se ne lepi za ruke. Ostavite ga da odmori pola sata.

Kada testo nadođe, razvucite ga, secite na trouglove i punite džemom ili posnim sirom – šta god vam duša ište. Pecite na 200 stepeni dok ne dobiju onu divnu, zlatnu boju. I to je sve!

Mali trik za kraj koji niko ne govori

Čim ih izvadite iz rerne, dok su još vrele, blago ih premažite mešavinom ulja i malo tople vode. To će im dati onaj završni sjaj i dodatnu mekoću korice.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ove kiflice nisu samo recept – to je trenutak čistog zadovoljstva uz kafu sa komšinicom. Ne čekajte neku posebnu priliku, iznenadite svoje ukućane već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo pecivo pravo čudo!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com