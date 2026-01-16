Meke ko duša, a ni kap ulja: Trik za najlepše krofne iz rerne – dodajte samo ovaj preliv i bukvalno će se topiti u ustima

 –  

Zaboravite na prženje i neprijatne mirise. Otkrijte kako se prave najlepše krofne iz rerne koje ostaju sveže i meke kao pena uz jedan trik.

krofne iz rerne
Foto: YouTube/Serpica Recepti (printscreen)

Koliko puta ste poželeli domaće pecivo, ali vas je pomisao na prskanje ulja i težak miris u stanu odvratila od te ideje? Najlepše krofne iz rerne su odgovor koji ste čekali.

Starinski recepti iskusnih domaćica govore nam da tajna nije u masnoći, već u pripremi testa i jednom posebnom završnom koraku. Preporuke čuvenih lekara iz naroda često su naglašavale da hrana treba da greje dušu, a ne da opterećuje telo. Upravo zato, ovaj recept predstavlja savršen balans tradicije i modernog pristupa.

Tajna za savršene krofne iz rerne

Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje dok ne proba. Većina ljudi misli da su krofne iz rerne suve i tvrde. To je velika zabluda. Ako primenite ovaj jednostavan trik sa prelivom, dobićete teksturu koja parira, pa čak i nadmašuje one pržene u dubokoj masti.

Evo šta vam je potrebno da biste napravili ovo malo kulinarsko čudo:

  • Trik sastojak za mekoću: 200 ml toplog mleka pomešanog sa kašičicom šećera i svežim kvascem
  • 500 g mekog brašna (tip 400)
  • 1 celo jaje + 2 žumanca (za bogatiju boju i ukus)
  • 50 g rastopljenog maslaca (u testu)
  • Prstohvat soli i narendana korica limuna

Zlata vredan postupak pripreme

Zaboravite na komplikovane procedure. Proces je jednostavan, a rezultat fascinantan:

  • Umesite glatko testo od navedenih sastojaka i ostavite ga da nadođe dok se ne udvostruči. Toplina je ključ.
  • Razvucite testo na debljinu od 1,5 cm i vadite krugove čašom ili modlom. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje.
  • Ostavite ih da „odmore“ još 20 minuta pre pečenja.
  • Pecite na 180 stepeni tačno 15 do 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Veliko otkriće: Magični preliv

Ovde nastupa trenutak istine. Čim izvadite vruće krofne iz rerne, nemojte ih samo posuti šećerom. To je greška koju svi prave. Tajna je u ovom potezu: Dok su još vrele, svaku krofnu četkicom premažite rastopljenim puterom u koji ste dodali malo vanile, a zatim ih odmah uvaljajte u kristal šećer pomešan sa cimetom.

Ovaj postupak stvara zaštitni omotač koji čuva vlagu unutra, čineći testo neverovatno sočnim i mekim, baš kao da su izašle iz najfinije poslastičarnice, ali bez ijedne kapi prženog ulja.

Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo pecivo pravo čudo! Da li ćete isprobati ovaj trik?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com