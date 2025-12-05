Mekike bez kvasca meke kao duša, gotove za tren, a sve sastojke već imate!

Izuzetno ukusne, meke i vazdušaste, ne postoji osoba koja će ih odbiti. Za ove mekike bez kvasca imate sve sastojke u kući.

Mekike su ukusno pecivo koje možete da jedete sa slanim ili slatkim prilozima, jer odlično se slažu sa čašom jogurta i krem sirom, kao i sa domaćim džemom.

Sve sastojke za mekike bez kvasca koji su vam potrebni imate kod kuće, pa ne morate ni do radnje da idete. Izuzetno ukusne, mekane i vazdušaste, ne postoji osoba koja će ih odbiti.

Sastojci:

350 g brašna

10 g praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

225 ml hladnog mleka

2 ravne kašičice soli

12 ml ulja

Priprema:

Pomešajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, so i postepeno sipajte mleko.

Sjedinite smesu, pa sipajte ulje. Umesite testo i pokrijte, pa ostavite 40 minuta.

Testo zatim premesite, umotajte u providnu foliju, pa ostavite da odmori oko 4-5 sati na sobnoj temperaturi ili stavite u frižider preko noći.

Razvucite testo prstima ili oklagijom, na 1/2 cm debljine, pa isecite trake.

Zatim uzmite štapić za ražnjiće i malo ga pokvasite. Pritisnite po sredini svaku traku od testa, a zatim stavite dve trake jednu na drugu i opet pritisnite po sredini.

Pržite u zagrejanom ulju.

