Mekike koje svima uspevaju i mekane su kao duša: Recept za ukusno testo bez kvasca

Recept za mekike gde nema kvasca ni čekanja. Uz ovaj trik, testo bez kvasca je spremno za 20 minuta. Najbolji recept na internetu!

Najbrže mekike ikada! Uz malo sode bikarbone, napravite vazdušasto testo bez kvasca koje je gotovo za 20 minuta. Mogu se jesti uz sve!

Mekike su omiljena poslastica koja nas momentalno vraća u detinjstvo i kuhinju naših baka. Jedu se na bezbroj načina – uz med, džem, čokoladni krem, ili pak uz sir, kajmak, pršutu… Vole ih i stari i mladi, ali često nas odvraća dugo čekanje da testo naraste.

Srećom, postoji recept koji garantuje mekike koje su mekane kao duša, a najvažnije: koriste testo bez kvasca! To znači da su gotove za manje od pola sata.

Napravite ih brzo i lako, uz minimalan napor.

Sastojci:

500 g brašna

2 jajeta

kesica sode bikarbone

180 ml kiselog mleka ili jogurta

50 ml kisele vode

so

3 kašike ulja za testo, plus ulje za prženje

Priprema:

U kiselo mleko ili jogurt sipajte sodu bikarbonu, pa razmutite, dodajte umućena jaja, kiselu vodu, tri kašike ulja, brašno i so.

Umesite meko testo, pa posudu sa testom prekrijte streč-folijom ili krpom i ostavite da odstoji dvadesetak minuta. Potom premesite testo, blago ga razvucite rukama i podelite u deset delova, tj. deset mekika.

Prženje za zlatnu boju i posluživanje

U duboki tiganj ili šerpu sipajte ulje. Važno je da ulje bude dobro zagrejano. Spuštajte jednu po jednu mekiku i pržite dok testo ne poprimi zlatnu boju sa obe strane.

Mekike služite odmah, tople, uz jogurt, mleko ili čaj i uz namaze po želji. Bilo da volite slatko ili slano, ove mekike će se savršeno uklopiti. Prijatno!

Koji vam je omiljeni dodatak uz mekike: Med i džem ili sir i kajmak?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com