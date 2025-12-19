Mekše od oblaka i gotove za tren: Projice sa jogurtom i sirom koje uspevaju svakome iz prve

Ove projice sa jogurtom su mekše od oblaka! Najbrži recept za vazdušaste zalogaje koji uspevaju baš svima.

Napravite projice sa jogurtom i sirom koje su mekše od oblaka i ostaju sveže danima. Brz recept za savršen doručak ili večeru!

Ništa ne budi uspomene kao miris svežih projica koji se širi kućom dok se porodica okuplja za stolom. One su onaj topli zagrljaj iz detinjstva, savršene uz šolju hladnog jogurta ili parče domaćeg sira. Ipak, potraga za pravim receptom, onim od kojeg projice nisu tvrde kao kamen već sutradan – često deluje kao nemoguća misija.

Zaboravite na suve i mrvičaste zalogaje koji se teško gutaju. Pred vama je recept koji iskusne domaćice ljubomorno čuvaju.

Ove projice su bukvalno mekše od oblaka, toliko vazdušaste da se tope u ustima, a priprema je toliko jednostavna da će vam postati omiljeni trik za brz doručak ili nenajavljene goste.

Sastojci:

200 g kukuruznog brašna

100 g pšeničnog brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

2 jaja

200 ml jogurta

50 ml ulja

50 g rendanog sira (feta, trapist ili kačkavalj)

(opciono) 1 mala kašika šećera za blago slatke projice

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C. Podmažite kalup za projice ili obložite papirom za pečenje.

Pomešajte suve sastojke: Kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so i šećer (ako ga koristite).

Pripremite mokre sastojke: U drugoj posudi umutite jaja, jogurt i ulje.

Spojite smese: Polako dodajte mokre sastojke u suve, mešajući varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Nemojte previše mešati.

Dodajte sir: Umešajte rendani sir u testo.

Oblikujte projice: Kašikom rasporedite testo u kalup, formirajući male projice.

Pecite: Stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite 15–20 minuta dok projice ne dobiju zlatno-braon boju.

Ohladite i poslužite: Izvadite projice iz rerne i ostavite ih da se malo prohlade pre serviranja.

Kako da projice ostanu mekane danima?

Mnogi se žale da projice splasnu čim se ohlade. Da bi vaše ostale mekše od oblaka i sutradan, primenite ova dva zlatna pravila:

Ne mešajte predugo! Kao što je naglašeno u pripremi, preterano mešanje razvija gluten, što čini testo tvrdim. Čim se suvi i mokri sastojci spoje, stanite.

Kao što je naglašeno u pripremi, preterano mešanje razvija gluten, što čini testo tvrdim. Čim se suvi i mokri sastojci spoje, stanite. Čuvanje: Nakon što se projice ohlade, obavezno ih čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi. Ako ih ostavite na vazduhu, jogurt će se brže osušiti. Takođe, da bi bile nema mekših i ukusnijih i drugi dan, možete ih kratko zagrejati u mikrotalasnoj rerni (10 sekundi) ili u foliji u rerni pre služenja.

Ovaj recept je dokaz da fantastična, tradicionalna hrana ne mora zahtevati sate u kuhinji. Projice sa jogurtom i sirom su savršen spoj ukusa, brzine i jednostavnosti.

Od sada, kada vam treba brz doručak ili užina, znate da je uspeh zagarantovan – mekane, sočne i ukusne projice su na vašem stolu za manje od 30 minuta.

Imate li vi neki tajni trik za još mekše projice? Pišite nam u komentarima!

