Najbolja domaća gibanica: Zlatna kora i ukus koji se pamti

Zamislite miris tople pite koji vraća u detinjstvo. Najbolja domaća gibanica je pred vama. Saznajte tajnu savršene kore i oduševite sve ukućane!

Miris koji se širi kućom dok se najbolja domaća gibanica peče u rerni, trenutno briše sav umor nakupljen tokom dana i okuplja porodicu oko stola. Umesto da brinete o komplikovanom doručku ili večeri, ovaj recept Vam donosi savršenstvo hrskave kore i sočne sredine u samo nekoliko jednostavnih koraka.

Tajna koju mnogi previđaju ne leži u skupim sastojcima, već u načinu na koji tretirate kore i balansu tečnosti. Da bi Vaša pita bila najbolja domaća gibanica, ključ je u vazduhu koji se „zarobi“ tokom pripreme, stvarajući efekat suflea. Ne dozvolite da Vas strah od neuspeha spreči; ovaj metod garantuje uspeh čak i potpunim početnicima u kuhinji.

Sastojci:

500 g gotovih kora

500 g sitnog sira

3 do 5 jaja

1 šolja jogurta

1 šolja kisele vode

pola šolje ulja

1 kašičica soli

Način pripreme:

Zagrejte rernu na 200 stepeni i pripremite pleh. Pomešajte jaja, jogurt, vodu, ulje i so da bude jednolična smesa. Prvo malo izmutite jaja, pa onda dodajte ostalo. Stavite koru na sto i pospite sir. Preko nje stavite drugu koru, pa sir, i sve tako dok se kore ne potroše.

Uvijte ih u rolat sa malim zasecima na deset jednakih delova. Isecite parčiće. Kako isečete parče, tako ga stavite u pleh, sa stranom gde je sir prema dole. Poređajte sve parčiće jedan do drugog u dva reda, ako je pleh dugačak. Ako je okrugli, onda ređajte naokolo. Prelijte rolate sa prelivom.

Pecite oko 40 min dok ne porumeni.

Trikovi iskusnih domaćica: Zašto drugima ne uspeva?

Odmor pre pečenja : Mnogi greše jer pitu odmah stave u vrelu rernu. Ostavite složenu pitu da odstoji desetak minuta na sobnoj temperaturi; kora će upiti vlagu i neće pucati.

: Mnogi greše jer pitu odmah stave u vrelu rernu. Ostavite složenu pitu da odstoji desetak minuta na sobnoj temperaturi; kora će upiti vlagu i neće pucati. Temperatura je ključ : Pecite na 200 stepeni dok ne dobije tamno zlatnu boju. Ako prebrzo tamni, prekrijte je folijom.

: Pecite na 200 stepeni dok ne dobije tamno zlatnu boju. Ako prebrzo tamni, prekrijte je folijom. Hlađenje: Nikada ne secite vrelu pitu. Ostavite je da se „smiri“ kako bi se ukusi sjedinili.

