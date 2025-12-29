Najbolja domaća gibanica: Zlatna kora i ukus koji se pamti

 –  

Zamislite miris tople pite koji vraća u detinjstvo. Najbolja domaća gibanica je pred vama. Saznajte tajnu savršene kore i oduševite sve ukućane!

Foto: You Tube/CooKing (Print Screen)

Miris koji se širi kućom dok se najbolja domaća gibanica peče u rerni, trenutno briše sav umor nakupljen tokom dana i okuplja porodicu oko stola. Umesto da brinete o komplikovanom doručku ili večeri, ovaj recept Vam donosi savršenstvo hrskave kore i sočne sredine u samo nekoliko jednostavnih koraka.

Tajna koju mnogi previđaju ne leži u skupim sastojcima, već u načinu na koji tretirate kore i balansu tečnosti. Da bi Vaša pita bila najbolja domaća gibanica, ključ je u vazduhu koji se „zarobi“ tokom pripreme, stvarajući efekat suflea. Ne dozvolite da Vas strah od neuspeha spreči; ovaj metod garantuje uspeh čak i potpunim početnicima u kuhinji.

Sastojci:

  • 500 g gotovih kora
  • 500 g sitnog sira
  • 3 do 5 jaja
  • 1 šolja jogurta
  • 1 šolja kisele vode
  • pola šolje ulja
  • 1 kašičica soli

Način pripreme:

Zagrejte rernu na 200 stepeni i pripremite pleh. Pomešajte jaja, jogurt, vodu, ulje i so da bude jednolična smesa. Prvo malo izmutite jaja, pa onda dodajte ostalo. Stavite koru na sto i pospite sir. Preko nje stavite drugu koru, pa sir, i sve tako dok se kore ne potroše.

Uvijte ih u rolat sa malim zasecima na deset jednakih delova. Isecite parčiće. Kako isečete parče, tako ga stavite u pleh, sa stranom gde je sir prema dole. Poređajte sve parčiće jedan do drugog u dva reda, ako je pleh dugačak. Ako je okrugli, onda ređajte naokolo. Prelijte rolate sa prelivom.

Pecite oko 40 min dok ne porumeni.

Trikovi iskusnih domaćica: Zašto drugima ne uspeva?

  • Odmor pre pečenja: Mnogi greše jer pitu odmah stave u vrelu rernu. Ostavite složenu pitu da odstoji desetak minuta na sobnoj temperaturi; kora će upiti vlagu i neće pucati.
  • Temperatura je ključ: Pecite na 200 stepeni dok ne dobije tamno zlatnu boju. Ako prebrzo tamni, prekrijte je folijom.
  • Hlađenje: Nikada ne secite vrelu pitu. Ostavite je da se „smiri“ kako bi se ukusi sjedinili.

