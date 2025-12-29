Najbolja domaća gibanica: Zlatna kora i ukus koji se pamti

Miris koji se širi kućom dok se najbolja domaća gibanica peče u rerni, trenutno briše sav umor nakupljen tokom dana i okuplja porodicu oko stola. Umesto da brinete o komplikovanom doručku ili večeri, ovaj recept Vam donosi savršenstvo hrskave kore i sočne sredine u samo nekoliko jednostavnih koraka.
Tajna koju mnogi previđaju ne leži u skupim sastojcima, već u načinu na koji tretirate kore i balansu tečnosti. Da bi Vaša pita bila najbolja domaća gibanica, ključ je u vazduhu koji se „zarobi“ tokom pripreme, stvarajući efekat suflea. Ne dozvolite da Vas strah od neuspeha spreči; ovaj metod garantuje uspeh čak i potpunim početnicima u kuhinji.
Sastojci:
- 500 g gotovih kora
- 500 g sitnog sira
- 3 do 5 jaja
- 1 šolja jogurta
- 1 šolja kisele vode
- pola šolje ulja
- 1 kašičica soli
Način pripreme:
Zagrejte rernu na 200 stepeni i pripremite pleh. Pomešajte jaja, jogurt, vodu, ulje i so da bude jednolična smesa. Prvo malo izmutite jaja, pa onda dodajte ostalo. Stavite koru na sto i pospite sir. Preko nje stavite drugu koru, pa sir, i sve tako dok se kore ne potroše.
Uvijte ih u rolat sa malim zasecima na deset jednakih delova. Isecite parčiće. Kako isečete parče, tako ga stavite u pleh, sa stranom gde je sir prema dole. Poređajte sve parčiće jedan do drugog u dva reda, ako je pleh dugačak. Ako je okrugli, onda ređajte naokolo. Prelijte rolate sa prelivom.
Pecite oko 40 min dok ne porumeni.
Trikovi iskusnih domaćica: Zašto drugima ne uspeva?
- Odmor pre pečenja: Mnogi greše jer pitu odmah stave u vrelu rernu. Ostavite složenu pitu da odstoji desetak minuta na sobnoj temperaturi; kora će upiti vlagu i neće pucati.
- Temperatura je ključ: Pecite na 200 stepeni dok ne dobije tamno zlatnu boju. Ako prebrzo tamni, prekrijte je folijom.
- Hlađenje: Nikada ne secite vrelu pitu. Ostavite je da se „smiri“ kako bi se ukusi sjedinili.
