Mekane kao duša, a bez mleka i jaja: Ovako se prave najukusnije posne kiflice (recept)

Najukusnije posne kiflice uspevaju i početnicima. Zaboravite na žilavo testo, jer uz ovaj trik dobijate savršenu mekoću.

Svi želimo meka peciva koja se tope u ustima. Najukusnije posne kiflice ne moraju biti tvrde kao kamen čim se ohlade.

Mnogi prave grešku jer dodaju previše brašna misleći da će tako testo biti bolje. Rešenje je zapravo u jednostavnoj smesi vode i ulja, ali pravi trik za dugotrajnu mekoću krije se u načinu na koji tretirate testo pre nego što ga gurnete u rernu.

Kako da testo bude mekano bez jaja?

Mekoća posnog testa postiže se upotrebom tople gazirane vode umesto obične i dodavanjem kašičice sirćeta. Ova kombinacija aktivira kvasac burnije i stvara džepove vazduha, čineći pecivo rastresitim i svežim duže vreme.

Sastojci za uspeh iz prve

Ne treba vam mnogo novca ni egzotičnih namirnica. Za najukusnije posne kiflice verovatno već imate sve u kuhinji. Ključ je samo u strpljenju dok testo raste.

1 kg mekog brašna (tip 400 je zakon za peciva)

500 ml tople vode (može i pola kisele za bolji efekat)

200 ml ulja

1 kocka svežeg kvasca (ili 2 kesice suvog)

1 kašika šećera

2 kašičice soli

Malo posnog margarina za premazivanje

Priprema testa korak po korak

Kvasac izmrvite u malo tople vode sa šećerom i kašikom brašna. Ostavite da zapeni desetak minuta. Kada kvasac proradi, to je znak da ste spremni za akciju.

U veliku činiju sipajte polovinu brašna, so, nadošli kvasac, ulje i ostatak vode. Varjačom sve sjedinite. Postepeno dodajte ostatak brašna i mesite rukom. Testo treba da bude glatko i da se ne lepi za prste, ali pazite da ne bude pretvrdo. Ostavite ga da odmori 45 minuta na toplom mestu.

Nadošlo testo podelite na loptice, razvucite oklagijom i rolajte kiflice. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih da „krenu“ još 20 minuta u plehu.

Trik za zlatnu boju i hrskavost

Pre pečenja, kiflice premažite otopljenim posnim margarinom ili mešavinom vode i malo brašna ako nemate margarin. Pospite susamom ili krupnom solju. Pecite na 200 stepeni oko 20 minuta dok ne porumene.

Kada izvadite najukusnije posne kiflice iz rerne, poprskajte ih sa malo hladne vode i pokrijte čistom krpom. Tako će korica malo popustiti, a sredina ostati kao duša.

Pitanja koja muče mnoge domaćice

Mogu li da zamrznem ispečene kiflice?

Apsolutno. Sačekajte da se potpuno ohlade, spakujte ih u kese sa zipom i zamrznite. Kada ih odmrznete na sobnoj temperaturi, biće kao sveže.

Zašto mi kiflice budu tvrde sutradan?

Najčešće je problem u prepečenom testu ili previše brašna tokom mešenja. Takođe, važno je da ih čuvate u zatvorenoj kutiji ili kesi čim se ohlade.

Da li mogu da ih punim slatkim nadevom?

Naravno. Ovo je univerzalno testo. Ako planirate džem ili orahe, samo u startu dodajte još jednu kašiku šećera u testo.

Šta vi najviše volite da stavite u posno pecivo – džem, ajvar ili ih jedete prazne? Pišite nam u komentarima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com