Najbolje testo za picu: Jedini recept koji će vam trebati, i uspeva svima!

Lako se pravi, a ukus je kao u Italiji. Ovo je najbolje testo za picu.
Skoro da ne postoji osoba koja ne voli picu. Nadev preko može biti najraznovrsniji, ali svi se slažu da je tajna savršeno ukusne pice u testu.
Postoje mnoge varijacije kada su u pitanju brašno, kvasac, jaja ili drugi sastojci potrebni za testo, a mi vam danas donosimo jedan jednostavan recept koji uspeva baš svima.
Evo recepta za najbolje testo za picu:
Sastojci za testo za picu:
Za testo:
- 2 ½ šolje (oko 300 grama) brašna
- 1 kašika suvog kvasca
- 1 kašika šećera
- 1 kašika soli
- 1 supena kašika maslinovog ulja
- 1 šolja tople vode (oko 240 ml)
Uputstvo:
U maloj činiji pomešajte toplu vodu, suvi kvasac i šećer. Ostavite da odstoji 5-10 minuta dok se ne stvori pena na površini. To znači da je kvasac aktivan i spreman za upotrebu.
Kako se priprema testo za picu
U većoj činiji pomešajte brašno i so. Dodajte aktivirani kvasac i maslinovo ulje. Počnite mešati sastojke kašikom dok se ne formira grudvasta masa.
Prebacite testo na čistu, blago pobrašnjenu radnu površinu. Mesite testo 8-10 minuta dok ne postane glatko i elastično. Dodajte više brašna po potrebi ako je testo previše lepljivo.
Vratite testo za picu u činiju, premažite ga malo maslinovim uljem i pokrijte krpom ili folijom. Ostavite ga da odstoji na toplom mestu oko 1 sat ili dok se ne udvostruči u veličini.
Oblikovanje pice
Premažite pleh za picu ili tiganj za picu maslinovim uljem i pospite ga brašnom. Prebacite testo na pleh i koristite ruke da ga razvučete u obliku pice po želji.
Pokrijte pleh sa testom krpom i ostavite da odstoji još 15-20 minuta.
Pečenje
U međuvremenu, zagrejte rernu na 220°C . Nakon drugog dizanja, dodajte omiljeni sos, sir i nadev po izboru na testo.
Pecite picu u unapred zagrejanoj rerni 12-15 minuta, ili dok korica ne postane zlatno smeđa, a sir se rastopi i dobije lepu zlatno smeđu boju.
(Krtarica/Informer)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com