Najbolje testo za picu: Jedini recept koji će vam trebati, i uspeva svima!

Najbolje testo za picu napravljeno po ovom receptu ima pravi „italijanski ukus“. Lako se pravi i uspeva svima, pa i početnicima.

Lako se pravi, a ukus je kao u Italiji. Ovo je najbolje testo za picu.

Skoro da ne postoji osoba koja ne voli picu. Nadev preko može biti najraznovrsniji, ali svi se slažu da je tajna savršeno ukusne pice u testu.

Postoje mnoge varijacije kada su u pitanju brašno, kvasac, jaja ili drugi sastojci potrebni za testo, a mi vam danas donosimo jedan jednostavan recept koji uspeva baš svima.

Evo recepta za najbolje testo za picu:

Sastojci za testo za picu:

Za testo:

2 ½ šolje (oko 300 grama) brašna

1 kašika suvog kvasca

1 kašika šećera

1 kašika soli

1 supena kašika maslinovog ulja

1 šolja tople vode (oko 240 ml)

Uputstvo:

U maloj činiji pomešajte toplu vodu, suvi kvasac i šećer. Ostavite da odstoji 5-10 minuta dok se ne stvori pena na površini. To znači da je kvasac aktivan i spreman za upotrebu.

Kako se priprema testo za picu

U većoj činiji pomešajte brašno i so. Dodajte aktivirani kvasac i maslinovo ulje. Počnite mešati sastojke kašikom dok se ne formira grudvasta masa.

Prebacite testo na čistu, blago pobrašnjenu radnu površinu. Mesite testo 8-10 minuta dok ne postane glatko i elastično. Dodajte više brašna po potrebi ako je testo previše lepljivo.

Vratite testo za picu u činiju, premažite ga malo maslinovim uljem i pokrijte krpom ili folijom. Ostavite ga da odstoji na toplom mestu oko 1 sat ili dok se ne udvostruči u veličini.

Oblikovanje pice

Premažite pleh za picu ili tiganj za picu maslinovim uljem i pospite ga brašnom. Prebacite testo na pleh i koristite ruke da ga razvučete u obliku pice po želji.

Pokrijte pleh sa testom krpom i ostavite da odstoji još 15-20 minuta.

Pečenje

U međuvremenu, zagrejte rernu na 220°C . Nakon drugog dizanja, dodajte omiljeni sos, sir i nadev po izboru na testo.

Pecite picu u unapred zagrejanoj rerni 12-15 minuta, ili dok korica ne postane zlatno smeđa, a sir se rastopi i dobije lepu zlatno smeđu boju.

(Krtarica/Informer)

