Najbolji izbor za doručak: Ovo je jedini pravi recept za “seljačku” proju

Doručak je mnogima izvor energije za ostatak dana. Današnje domaćice često koriste savremen, brzinske recepte, ali postoji jedan koji je nanadmašan

Originalna starinska proja se pravi od krupno mlevenog kukuruznog brašna, soli i vode. Proja je bitan deo srpske kuhinje gde se služi kao predjelo. Na slavama proja se služi i uz podvarak i sarmu.

Sastojci:

– 350 – 400 g kukuruznog brašna

– 1 čaša mlake vode

– 1 prašak za pecivo

– so

– mast za podmazivanje tepsije

Priprema:

U brašno sipajte prašak za pecivo, so po ukusu i mlaku vodu (malo veću čašu vode). Smesa treba da bude gušća od one za palačinke pa dodajte vodu po potrebi.

Izlijte smesu u tepsiju podmazanu mašću (ili uljem ako postite) i staviti u unapred zagrejanu rernu, na 200 stepeni i peći oko 15-20 minuta.

Ispečenu proju ovlaš poprskati vodom, prekriti je kuhinjskom krpom i ostaviti da se prohladi.

Bonus recept – Proja na čaše

Svaka domaćica ima svoj recept za koji tvrdi da je najbolji, a mi vam donosimo recept za proju „na šolje“ kako biste što lakše i što brže pripremili ovaj starinski specijalitet za doručak ili večeru.

Prilikom odmeravanja sastojaka koristite šolju od 200 mililitara.

Sastojci:

2 jaja

šolja kukuruznog brašna ili palente

šolja belog brašna

šolja jogurta

pola šolje ulja

pola šolje vode (obične ili kisele)

kesica praška za pecivo

pola ravne kašičice soli

300 g sira

Priprema:

Pomešajte kukuruzno brašno, belo brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte tečne sastojke – jaja, jogurt, ulje, vodu ili kiselu vodu, i sve dobro sjedinite varjačom ili mikserom.

U umućenu smesu dodajte izmrvljen sir, pa još jednom sve dobro promešajte i sipajte u podmazan i brašnom posut pleh ili u kalupe za projice koje nije potrebno podmazivati.

