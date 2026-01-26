Najbolji preliv za pite koji koriste u pekarama – u isto vreme će biti hrskava i mekana

Pekari otkrili tajnu za najsočniju pitu – recept koji garantuje da će svaka kora biti istovremeno hrskava i mekana!
Pite su čest gost na našim trpezama, a spremamo ih sa sirom, mesom, zeljem, spanaćem i na još mnogo načina. Međutim, da li ste nekada primetili razliku između vaše pite i one koju kupite u pekari?
To je zato što pekari koriste jedan vrlo jednostavan preliv, a mi vam donosimo recept za njega.
Sastojci:
- 8 kašika brašna
- 1 kesica suvog kvasca
- 2 šolje mleka
- 100 ml ulja
- so
- šećer
Priprema:
Pomešajte malo šećera i kvasca, pa ih prelijte mlakim mlekom i promešajte.
Zatim dodajte so, ulje i brašno.
Ovim prelivom premažite svaku koru i onda filujte na uobičajen način.
Ukoliko vam ostane preliva, prelijte ga preko pite i ostavite da odstoji oko sat vremena.
Šta pekari rade da pita uvek bude hrskava i mekana?
Da bi vaša pita bila jednako savršena kao ona iz omiljene pekare, morate slediti nekoliko ključnih pravila koja prelaze puki recept. Ključ je u strpljenju.
Kada ste premazali pitu i preostali preliv prelili preko nje, obavezno je ostavite da odstoji najmanje sat vremena pre pečenja. Kvasac u prelivu će aktivirati kore i učiniti ih neverovatno mekim.
Što se tiče pečenja, izbegavajte preveliku temperaturu; pecite je sporije, na umerenoj temperaturi, kako bi se i unutrašnjost dobro ispekla, a korica ravnomerno postala hrskava i zlatna.
Nikada ne secite pitu odmah nakon vađenja iz rerne – ostavite je da se „smiri“ pet minuta.
Kada dodati jaje, a kada pavlaku?
Osnovni recept preliva daje savršenu teksturu, ali ga možete prilagoditi filu i nameni pite:
- Pita sa mesom: Dodajte jedno umućeno žumance u preliv. Ovo je idealno za pite sa mesom ili pečurkama jer im daje bogatiju, zlatniju boju i dodatnu čvrstinu.
- Slatka pita ili sirnica: Dodajte kašiku-dve pavlake ili punomasnog jogurta. Povećavate vlagu i masnoću, što garantuje da će unutrašnjost biti kremasta i izuzetno mekana.
Ovaj jednostavan recept za preliv krije se iza tajne profesionalnih pekara. Dodatak kvasca i mleka omogućava korama da upiju vlagu i postanu nežne, dok ulje garantuje hrskavost spoljnog sloja.
Sada ste ovladali majstorskim trikom – sledite pravila, pustite pitu da odstoji, i više nikada nećete morati da kupujete savršenu pitu. Uvek će biti savršeno hrskava i mekana!
