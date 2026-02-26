Najbolji recept za krompirušu na vodi: Ovako su je pravile naše bake i bila je najukusnija

Posna pita na vodi sa krompirom po starom receptu. Mekana, jednostavna i ukusna – baš kao što su je nekad pravile naše bake.

Posna pita na vodi sa krompirom nekada se pravila kada u kući nije bilo mnogo namirnica, a trebalo je spremiti obrok za celu porodicu.

Naše bake nisu imale mikser ni posebne sastojke – koristile su brašno, vodu i krompir. Dovoljno da se napravi pita koja je mekana i zasitna.

Testo se ostavljalo da malo odmori, krompir se dobro začinio, a pita se pekla dok ne dobije blagu zlatnu boju. Tako je nastajala krompiruša na vodi kakvu su mnogi pamtili.

Sastojci:

1 pakovanje gotovih kora za pitu

500 g krompira

2 crna luka

so, biber

2 dl kisele vode

Priprema:

Crni luk iseckajte sitno, pa dinstajte na malo vode i posolite.

Očistite krompir, izrendajte ga na krupno rende, pa ga pomešajte i propržite zajedno s lukom. Dodajte so i biber.

Prvu koru stavite na radnu površinu, pa je poprskajte kiselom vodom i stavite još dve kore preko nje, koje ćete takođe poprskati kiselom vodom.

Na treću koru ravnomerno rasporedite izdinstani krompir i luk, pa urolajte i složite u pleh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje.

Postupak ponavljate sve dok imate materijala.

Kiselom vodom poprskajte svaki rolat.

Pitu pecite u zagrejanoj rereni na 180 stepeni, 45 minuta.

Trikovi za savršenu posnu pitu sa krompirom

Voda mora biti mlaka, ne hladna i ne vrela. Hladna voda čini testo tvrđim, a vrela ubija strukturu – mlaka voda daje ono glatko, poslušno testo koje se lako razvlači.

Krompir nemojte soliti odmah nakon rendanja. Pustite ga da odstoji par minuta, pa iscedite višak vode rukama pre nego što dodate ostale sastojke. Ako preskočite ovaj korak, fil će biti vodenast i pita neće biti hrskava.

Ulje u testu možete zameniti uljem od suncokreta ili kukuruznim – razlika u ukusu je minimalna, ali bake su uvek koristile ono što su imale pri ruci.

Ako razvlačite testo rukama a ne oklagijom, zagrejte ruke pod toplom vodom pre nego što počnete. Tople ruke čine testo poslušnijim i sprečavaju da se kida.

I poslednji savet koji se retko pominje: ne seckajte pitu odmah iz rerne. Pustite je da odstoji pokrivena bar 10 minuta – listovi se slože, fil se stegne i svaki komad izlazi čist i kompaktan.

Savet koji bake nisu zapisivale

Što je testo tanje, pita je ukusnija. I ne štedite ulje – posna pita na vodi sa krompirom ne trpi štedljivost.

