Najbolji rustiko hleb na celom svetu: Dovoljno je samo 3 minuta aktivnog napora

Jednostavan recept za kvasni rustiko hleb koji ćete ikada napraviti, početnici vole jednostavnost dok poznavaoci hleba cene karakteristike rustičnog hleba – debelu hrskavu koru i mekanu sredinu sa velikim rupama poput kiselog testa!

Ovo je recept koji vredi zlata, i možda nikada više nećete kupovati hleb nakon što ga isprobate.

Evo zašto je tako jednostavno:

Bez mešnje, bez miksera

3 minuta aktivnog napora – čak se nećete ni umazati rukama

Holandska rerna (ili lonac) je idealna, ali nije neophodna

Izuzetno jednostavno testo, sa vremenom dizanja od 2 sata do 3 dana (da, zaista, birate šta vam odgovara)

Jednostavno, ali bez kompromisa po pitanju kvaliteta hleba

Ono što vam je potrebno za ovaj recept za domaći hleb:

Evo šta vam je potrebno za pripremu domaćeg hleba – kvasac, brašno, so i voda. Da, zaista, to je sve!

Sastojci za rustiko hleb

3 šolje (450g) brašna, hlebnog ili običnog

2 kašičice suvog kvasca

2 kašičice soli

1.5 šolje (375 ml) veoma tople vode iz česme, ne ključale ili jako vruće

Priprema rustiko hleba

Napravite vlažno lepljivo testo

Pomešajte brašno, so i kvasac, zatim dodajte toplu vodu i promešajte. „Testo“ će biti veoma vlažno i lepljivo, ne može da se mesi – to je ono što želite!

Pokrijte providnom folijom i stavite na toplo mesto (25 – 30°C) tokom 2 sata. Testo će se povećati duplo ili više, površina će postati penušava, a testo će biti treperavo, kao žele.

OPCIONO – razvijanje ukusa: Kada testo naraste, možete ga odmah peći. Ili, za bolji ukus, stavite u frižider najmanje 8 sati, do 3 dana. Što više vremena bolji je ukus.

Najlakše je ako testo zamesite uveče, preko noći ga ostavite u frižideru i ujutru ispečete svež hleb, prenosi CityMagazine.

Možete da hleb pečete normalno u rerni ili u loncu

