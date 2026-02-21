Najbrže domaće krofne: Bez kvasca i dizanja testa, za 20 minuta!

Kad vam se žuri, idealne su za doručak. Najbrže domaće krofne ikada možete da napravite za samo 20 minuta. Bez čekanja da se testo podiže.

Verovatno žudite za domaćim krofnama, a nemate puno vremena i želite da izbegnete dugu pripremu koja tradicionalno uključuje dvostruko dizanje. Ovo je recept za najbrže domaće krofne koje se prave bez kvasca i čekanja da se testo dva puta diže.

Zamislite miris sveže ispečenih krofni koji se širi iz vaše kuhinje. Nema problema, imamo recept za brze krofne bez kvasca koje ne dižu. Testo od kog se prave je zapravo najsličnije po sastavu onom za uštipke, samo što je dovoljno kompaktno da se može razvaljati i seći.

Odmah možete da vidite da ove krofne neće biti mekane kao klasične krofne sa kvascem, ali će svakako biti ukusne.

Najbrže domaće krofne bez dizanja testa – sastojci:

400 g običnog brašna

80 g šećera

1 vanilin šećer

200 g grčkog jogurta

150 g otopljenog putera

1 veliko jaje

2 kašike ruma

rendana kora jednog limuna

prstohvat soli

1 prašak za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

1 l ulja za prženje

šećer za dekoraciju po želji

Priprema:

Prašak za pecivo i sodu umešajte u pripremljeno brašno.

U činiji dodajte jaje, šećer, rum, so i koru limuna i dobro promešajte.

Zatim dodajte otopljeni puter i sve sjedinite mikserom, a zatim umešajte jogurt.

Na kraju dodajte brašno i prvo ga dobro promešajte sa ostatkom smese pomoću špatule ili kašike.

Pokrijte činijicu krpom i ostavite da odstoji samo 10 minuta.

Zatim prebacite testo na dobro pobrašnjenu površinu i mesite dok ne dobijete kompaktnu loptu. Testo će biti malo mekše i po potrebi možete dodati malo brašna, ali ne previše, samo toliko da možete normalno da ga rukujete, a da se ne lepi.

Razvaljajte testo na debljinu od oko dva centimetra, a zatim kalupom isecite krugove željene veličine.

Zagrejte ulje na srednjoj vatri i odmah pržite krofne.

Nakon prženja, ocedite ih na papirnim ubrusima, pa ih uvaljajte u kristal šećer ili po želji pospite šećerom u prahu.

(Zadovoljna.hr)

