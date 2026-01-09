Najbrži doručak na svetu: Grčke lepinje od 15 minuta koje se tope u ustima, savršenog su ukusa i idu uz sve

Ovo je najbrži doručak koji možete napraviti za samo 15 minuta. Grčke lepinje su mekane i uspevaju svima – bez kvasca i čekanja.

Ako tražite najbrži doručak koji se sprema za 15 minuta, a pritom miriše kao iz dobre pekare – ove grčke lepinje su pun pogodak. Testo se pravi od sastojaka koje već imate kod kuće, bez čekanja da naraste, bez komplikacija i bez prljanja pola kuhinje.

Ono što najviše oduševljava je to što uspevaju baš uvek. Tanko, mekano, hrskavo – a dovoljno neutralno da ih možete puniti, mazati, umačiti ili jesti same dok su još tople.

Bilo da spremate brz obrok pre posla, nešto fino deci za užinu ili doručak koji će “izgurati” ceo dan – ove lepinje će postati vaš novi standard.

Sastojci:

350 ml grčkog jogurta

300 g brašna

20 g putera

2 kašike maslinovog ulja

mala ravna kašika soli

1 prašak za pecivo

nekoliko listova sira

nekoliko listova šunke

Priprema:

1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.

2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.

3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.

4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.

Uz šta se grčke lepinje najbolje slažu?

Lepota ovog doručka je što ide uz apsolutno sve – i uz slatko i uz slano! Ove grčke lepinje su savršena podloga koja vam dozvoljava da improvizujete sa onim što već imate u frižideru.

Za ljubitelje slanog: Idealne su za umakanje! Poslužite ih uz kajmak, ajvar, namaz od belog luka ili kao zamenu za hleb uz gulaš i paprikaš. Topla lepinja i hladan namaz su pun pogodak.

Za slatki zub: Ako lepinje pečete bez šunke i sira, premažite ih Nutellom, džemom i grčkim jogurtom. Savršene su i samo posute cimetom i šećerom!

Bonus savet: Odlične su i hladne! Spakujte ih za posao ili deci za užinu – i dalje su super ukusne i zasitne.

Ne trošite novac na peciva kada možete imati najjeftiniji i najbrži doručak vrhunskog kvaliteta za vreme koje vam je potrebno da popijete prvu kafu. Jednom kada ih probate, ove lepinje će zauvek zameniti sve druge recepte na vašoj listi.

