Najbrži doručak na svetu: Pomešajte jogurt i brašno, sipajte u tiganj i dobićete najmekše lepinje bez kvasca

Zaboravite čekanje testa! Ove lepinje bez kvasca su gotove za tren. Mekane kao duša, mirisne i savršene za svako jelo. Probajte ih već danas!

Mnogi veruju da je mešenje testa nauka koja zahteva sate, ali istina je potpuno drugačija. Lepinje bez kvasca su dokaz da se najlepše stvari dešavaju kada se vratimo jednostavnosti.

Tajna koju su znale naše bake

Prema iskustvima iskusnih domaćica često se pominje da najbolji ukus dolazi iz najprostijih sastojaka. Nije u pitanju skupa oprema niti egzotični začini. Tajna leži u hemijskoj reakciji koju svi imamo u frižideru, a retko je koristimo na ovaj način. Naše bake nisu uvek imale kvasac, ali su uvek imale topao i mekan hleb. Kako? Koristile su moć jogurta.

Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje – spoj kiselosti jogurta i toplote tiganja stvara vazdušaste džepove u testu brže nego bilo koji kvasac.

Recept koji se ne zapisuje, već pamti

Ovo je doručak koji se sprema dok se kafa još kuva. Nema čekanja, nema narastanja, nema komplikovanja. Sve što vam treba je jedna posuda i jedan tiganj.

Potrebni sastojci:

2 šolje brašna (meko, tip 400 je idealno)

1 šolja jogurta (što gušći, to bolje)

1 kašičica praška za pecivo (ili sode bikarbone)

Prstohvat soli

Malo ulja za premazivanje tiganja

Magija u tri koraka: Od činije do tanjira

Priprema je toliko jednostavna da je možete poveriti i deci, a rezultat će oduševiti i najveće gurmane.

1. Zamešajte za minut

U dubljoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jogurt i mešajte kašikom dok se sastojci ne sjedine. Kada testo postane previše gusto za kašiku, rukama ga blago premesite. Trik je u tome da testo ostane meko – nemojte dodavati previše brašna.

2. Oblikujte bez oklagije

Podelite testo na 4-6 loptica. Dlanovima ih spljoštite u diskove debljine oko jednog centimetra. Ne moraju biti savršenog oblika; rustični izgled im daje poseban šarm.

3. Tiganj radi posao

Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i blago ga premažite uljem. Pecite lepinje bez kvasca oko 3 minuta sa svake strane, dok ne dobiju one prelepe, zlatno-smeđe mehuriće.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz kuhinje širi toplina svežeg peciva. Dok su još vrele, ove lepinje premažite kockicom putera i pospite sa malo svežeg peršuna ili belog luka. To je trenutak koji pretvara običan doručak u gozbu.

Da li ćete već jutros isprobati ovaj trik i iznenaditi ukućane? Javite nam u komentarima kako su vam ispale vaše najbrže lepinje!

