Najjednostavnija gibanica sa sirom: Gotova za samo 10 minuta, a rastresita je i mekana kao duša

Predstavljamo vam recept po kom se pravi najjednostavnija gibanica sa sirom. Uspeva i svakom početniku, brzo je gotova, a sve sastojke verovatno imate.
Gibanica sa sirom je jedno od onih jela koje miriše na dom, porodični sto i nedeljni ručak. Pravi se brzo, od nekoliko osnovnih sastojaka koje gotovo uvek imamo u kući, a rezultat je mekana, sočna i ukusna pita kojoj je teško odoleti.
Ovaj recept je namenjen svima koji žele najjednostavniju verziju gibanice, bez komplikacija i posebnih tehnika – idealna je i za početnike.
Osnovne informacije
Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme pečenja: 35–40 minuta
Težina pripreme: vrlo lako
Broj porcija: 4–6
Tip jela: slano, domaća kuhinja
Sastojci
- 500 g gotovih kora za gibanicu (tanje kore)
- 300–400 g sitnog sira (kravlji ili mešani)
- 3 jaja
- 200 ml jogurta
- 100 ml ulja
- 1 prašak za pecivo
- So po ukusu (ako sir nije slan)
Priprema
Priprema fila
U većoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt, ulje i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite, pa dodajte izmrvljen sir. Po potrebi posolite i lagano promešajte.
Slaganje gibanice
Pleh srednje veličine premažite sa malo ulja. Na dno stavite jednu ili dve kore. Preostale kore rukama lomite na krupnije komade, umačite ih u fil i ređajte u pleh.
Završetak
Kada potrošite sav materijal, poravnajte površinu i po želji premažite sa malo fila ili par kašika jogurta.
Pečenje
Gibanicu pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju.
Serviranje
Izvadite iz rerne, ostavite da se malo prohladi i secite na kocke. Najlepša je topla, ali je odlična i hladna.
(Stil)
