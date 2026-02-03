Najjednostavnija gibanica sa sirom: Gotova za samo 10 minuta, a rastresita je i mekana kao duša

Najlepša je topla, ali je odlična i hladna. Ovako se pravi najjednostavnija gibanica sa sirom. Zamirisaće vam cela kuća.

Predstavljamo vam recept po kom se pravi najjednostavnija gibanica sa sirom. Uspeva i svakom početniku, brzo je gotova, a sve sastojke verovatno imate.

Gibanica sa sirom je jedno od onih jela koje miriše na dom, porodični sto i nedeljni ručak. Pravi se brzo, od nekoliko osnovnih sastojaka koje gotovo uvek imamo u kući, a rezultat je mekana, sočna i ukusna pita kojoj je teško odoleti.

Ovaj recept je namenjen svima koji žele najjednostavniju verziju gibanice, bez komplikacija i posebnih tehnika – idealna je i za početnike.

Osnovne informacije

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme pečenja: 35–40 minuta

Težina pripreme: vrlo lako

Broj porcija: 4–6

Tip jela: slano, domaća kuhinja

Sastojci

500 g gotovih kora za gibanicu (tanje kore)

300–400 g sitnog sira (kravlji ili mešani)

3 jaja

200 ml jogurta

100 ml ulja

1 prašak za pecivo

So po ukusu (ako sir nije slan)

Priprema

Priprema fila

U većoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt, ulje i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite, pa dodajte izmrvljen sir. Po potrebi posolite i lagano promešajte.

Slaganje gibanice

Pleh srednje veličine premažite sa malo ulja. Na dno stavite jednu ili dve kore. Preostale kore rukama lomite na krupnije komade, umačite ih u fil i ređajte u pleh.

Završetak

Kada potrošite sav materijal, poravnajte površinu i po želji premažite sa malo fila ili par kašika jogurta.

Pečenje

Gibanicu pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju.

Serviranje

Izvadite iz rerne, ostavite da se malo prohladi i secite na kocke. Najlepša je topla, ali je odlična i hladna.

